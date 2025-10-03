Детский врач из 'Охматдета' победила в конкурсе 'Королева Украины 2025'

Национальный конкурс "Королева Украины" в этом году состоялся в камерном формате, подчеркнув не только красоту, но и силу украинских женщин. Участие в кастинге приняли девушки из разных стран мира – от Великобритании и Италии до Болгарии, Греции, Ирландии и Франции. Некоторых из них война заставила покинуть родные дома. Но несмотря на боль потерь и испытания судьбы, они сохранили главное – несокрушимость сердца и гордость за свою страну, и только пятеро вышли в суперфинал.

Видео дня

Накануне церемонии вручения титулов состоялась особая встреча финалисток в культурном центре новейшей украинской кухни "Галушка". В теплой и искренней атмосфере это событие стало символом единства и общего дома для каждой из девушек, где бы они ни были.

"Мы стремимся вернуться к истокам – к нашей культуре, языку, традициям, к образу женщины-берегини, которая олицетворяет жизнь и силу народа", – подчеркивает президент национального конкурса Наталья Ковалева.

Победительницей стала Мария Колотило, 23-летняя врач – детский психолог из клиники "Охматдет" в Киеве. Она – выпускница НМУ им. А.А. Богомольца.

Распределение титулов:

- Королева Украины 2025 – Мария Колотило (Киев)

- Модель мира – Мария Пейзак (Киев)

- Universe – Мария Одарий (Одесса)

- Planet – Полина Шварева (Ирландия)

- International – Руфина Счастливцева (Сумы – Ницца)

Финал состоялся в стенах академического театра, а образы конкурсанток создала украинский дизайнер Оксана Полонец.

Впереди победительниц ждет участие в международных конкурсах – Miss Grand International, Miss Model of the World, Miss Planet и Miss Grand Universe. Они будут представлять Украину, доказывая, что настоящая красота – это сила, духовность и любовь к Родине.