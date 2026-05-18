Дети в 'Блогер Кэмпе' от Фонда Рината Ахметова осваивали искусственный интеллект вместе с Metinvest Digital

На весенней смене проекта "Блогер Кэмп", организованной Фондом Рината Ахметова, состоялся интерактив от компании Metinvest Digital. Онлайн-лекцию для кемперов провели Максим Баланюк, директор по инновациям и развитию Metinvest Digital, и Екатерина Сумарева, менеджер по развитию талантов Metinvest Digital, а также руководитель проектов Фонда Оксана Ищук. Этот специальный урок был посвящен искусственному интеллекту (ИИ).

"Мы стремились показать детям, что искусственный интеллект – это не только для офисных работников, так называемых "белых воротничков". Он активно используется во всех сферах – от тяжелой и легкой промышленности до других производственных отраслей – и это то, что сегодня крайне необходимо нашей стране. Мы хотели, чтобы молодежь увидела эти возможности здесь, чтобы они оставались, развивали свои таланты и раскрывали потенциал именно в Украине", – поделился Максим Баланюк.

Участникам кемпа – детям, которые пострадали от войны и были возвращены из оккупации, – рассказали, как работают нейросети и как ИИ уже меняет современный мир. Подростки учились отличать сгенерированное видео от настоящего, узнавали о правилах цифровой безопасности и обсуждали, как искусственный интеллект будет помогать в профессиях будущего.

"Проект "Мирный отдых детям Украины" продолжает развиваться. И именно на весенней смене мы впервые интегрировали онлайн-интерактивный мастер-класс. Это первое внедрение STEM-составляющей в проект. Мастер-класс мы провели совместно с Metinvest Digital в интерактивном формате, который очень понравился детям", – отметила Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Участники "Блогер Кэмпа" также поделились своими впечатлениями от занятия и участия в проекте. Подростки рассказывали, что урок об искусственном интеллекте стал для них не только познавательным, но и помог по-новому взглянуть на возможности современных технологий и собственное будущее.

"Было очень интересно. Я узнала много нового, хотя некоторую информацию уже знала. Я хочу стать синхронным переводчиком, и ИИ может помочь мне улучшать английский. Возможно, он даже подскажет что-то полезное", – рассказывает 16-летняя кемперка Алиса.

"Самым интересным для меня было то, что с помощью ИИ можно определенным образом влиять на людей. Иногда люди могут даже этого не осознавать, но существуют специалисты, которые используют ИИ, чтобы формировать определенные тенденции или задавать направление – например, в моде или трендах. Сейчас я планирую развиваться в сфере ИТ, поэтому этот тренинг был для меня очень интересным и полезным", – говорит 15-летняя Полина, участница "Блогер Кэмпа".

"Блогер Кэмп" – это всегда интересные и разнообразные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в собственное будущее и будущее своей страны, несмотря на вызовы сегодняшнего дня.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

