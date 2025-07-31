Держим фронт!' Украинские вертолеты' передали военным помощи на 12,4 млн грн

В очередной масштабный пакет помощи на сумму 12,4 млн грн вошло 2 автомобиля и 10 квадроциклов. Кроме колесного транспорта, который значительно улучшит мобильность на фронте, военным также передали 40 квадрокоптеров, 20 аккумуляторных батарей питания, 6 "Старлинков", 2 антидроновых прибора, 4 инверторных генератора, 2 зарядных станции EcoFlow, 2 портативных детектора дронов, 2 бинокуляра ночного видения, а также 2 ноутбука.

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"Украинские вертолеты" системно поддерживают военных с 2009 года. Всего за этот период Авиакомпания направила более 234 млн грн на укрепление обороноспособности Украины.

"Еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину "Украинские вертолеты" придерживалась принципа помогать там, где это возможно. В первые дни войны к нам начали обращаться мобилизованные сотрудники – через командиров или лично – с просьбами о бронежилетах, прицелах, средствах связи. Впоследствии об этом узнали другие подразделения, и мы начали получать многочисленные запросы от воинских частей по всей линии фронта. Со временем это переросло в философию работы всей компании: или ты на фронте, или работаешь для фронта", – рассказал исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Сергей Букорос, который лично передавал военным автомобили, технику и другое оборудование, согласно их запросам.

"Мы также осознаем, что война оставляет после себя не только разрушенные города, но и сломанные судьбы. Именно поэтому наша авиакомпания начала благотворительную платформу социально ответственного бизнеса "Детям наших Защитников" – для постоянной поддержки детей, потерявших родителей в этой войне. Параллельно мы реализуем программы реабилитации для ветеранов", – сказал Букорос.

От грузовиков до "птичек"

Один из этих ветеранов – Сергей Кужелюк, который работал в Авиакомнании бортинженером, сейчас стоит на защите Родины в составе 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады (46 ОАеМБр), которую регулярно поддерживают "Украинские вертолеты". На этот раз эта бригада получила немало "птичек".

"В 2022 году я присоединился в ряды ВСУ. С тех пор Авиакомпания систематически помогает нашей бригаде и всегда вовремя выполняет все запросы, за что искренне мы искренне благодарны. На этот раз "Украинские вертолеты" передали для бригады несколько десятков "Мавиков". Эти квадрокоптеры на фронте нужны всегда, они постоянно востребованы, потому что именно эти средства помогают поддерживать пехоту, которая держит оборону. А также – позволяют проводить действенную доразведку, -- рассказывает подполковник Сергей Кужелюк, представитель 46 ОАеМБр. -- "Мавики" нужны в очень больших количествах для эффективной разведки, для корректировки ударов и снижения живой силы противника. Чем больше таких средств, тем больше мы можем выставить точек взлета пилотов – это обеспечивает надежную и качественную поддержку личного состава, который находится на передней линии обороны. Сейчас есть много обученных пилотов, и теперь нужно как можно больше "Мавиков".

Мобильные, энергонезависимые, сильные!

Не впервые помогают "Украинские вертолеты" и 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы.

"Авиакомпания "Украинские вертолеты" оперативно выполнила уже второй наш запрос. Спасибо, что сразу же откликнулись! На этот раз мы предоставили запрос на три единицы системы "Старлинк" для улучшения коммуникаций. Они же находятся на поверхности, поэтому периодически враг их уничтожает. Например, личный состав может находиться в укрытии, а "Старлинк" - на поверхности. Поэтому часто уничтожается или получает безвозвратные обломочные повреждения. Что является безвозвратной технической потерей. Поэтому "Старлинки" – сейчас очень необходимая вещь на фронте",– объяснил Андрей, представитель 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Полученная от "Украинских вертолетов" автомобильная техника и оборудование позволит нашим защитникам значительно повысить мобильность, энергонезависимость, что значительно улучшит эффективность боевых бригад.