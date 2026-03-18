День весеннего равноденствия: точная дата и час

Весеннее равноденствие – одно из ключевых астрономических событий года, которое символизирует переход от зимы к весне. Именно после него световой день начинает постепенно преобладать темноту.

Для многих культур это также время обновления, очищения и начала нового цикла. OBOZ.UA рассказывает, когда ждать равноденствия.

Когда будет весеннее равноденствие в 2026 году

В 2026 году весеннее равноденствие приходится на 20 марта. По астрономическим расчетам, Солнце пересечет небесный экватор в 16:45 по киевскому времени. Именно этот момент считается началом астрономической весны в Северном полушарии.

В это время Солнце переходит из Южной части небесной сферы в Северную, что и определяет смену сезонов.

Что означает весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие возникает из-за особого положения Земли на орбите. В этот момент солнечные лучи падают прямо на экватор, а ось планеты не наклонена ни в сторону Солнца, ни от него.

В результате:

день и ночь почти равны – примерно по 12 часов;

после этой даты световой день начинает увеличиваться;

активизируются природные процессы – рост растений, изменения в поведении животных.

Традиции и обряды

С давних времен весеннее равноденствие считалось особенным днем. Наши предки воспринимали его как границу между зимой и новым жизненным циклом.

Одной из самых известных традиций было выпекание обрядового печенья в форме птиц – "жаворонков". Дети выходили с ними на улицу, подбрасывали вверх и призывали весну.

Также в этот день:

проводили генеральную уборку;

избавлялись от старых вещей;

сжигали хлам, символически "очищая" жизнь.

Вечером разжигали костры. Через них прыгали, веря, что это поможет избавиться от болезней и набраться силы на весь год.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как перейти на летнее время без вреда для здоровья.

