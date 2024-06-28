Три Украины, децентрализация и борьба с коррупцией: интересные факты о Конституции Пилипа Орлика

В истории каждой страны есть вещи, которые определяют ее путь и формируют национальную идентичность. Для Украины одной из них является Конституция Пилипа Орлика.

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Этот конституционный документ считается одним из первых и стал первой моделью свободного демократического государства. Подробнее о его положениях читайте в материале OBOZ.UA.

Конституция Пилипа Орлика, подписанная в 1710 году, является не только важным историческим артефактом и символом стремления украинского народа к демократическому устройству и независимости, но и одним из первых примеров конституционного соглашения, которое предусматривало разделение власти, децентрализацию, защиту прав человека и борьбу с коррупцией. В то время как Европа только начинала формировать эти ценности, гетман уже разработал и представил новаторский подход к организации власти, согласно которому сейчас живет весь цивилизованный мир.

Три Украины

В Конституции Пилипа Орлика упоминается сразу три названия Украины:

Войско Запорожское – это официальное название Гетманщины;

Украина – правобережная часть украинских земель, которая по состоянию на XVIII век входила в состав Речи Посполитой;

Малая Русь – левый берег Украины.

Коррупция и кумовство

В документе была отдельная статья, посвященная тому, что ни одно должностное лицо не может привлекать и ввязывать в свою работу родственников или знакомых. То есть запрещалось так называемое кумовство.

Отдельно поднимается вопрос коррупции и злоупотребления властью. В десятой статье речь шла о запрете взяток, тайной корреспонденции и использовании власти в личных целях. Кроме того, должностные лица не могли бы самостоятельно назначать людей на должности.

Четырнадцатая статья отменяла системы бесплатного обслуживания представителей власти, в том числе и гетмана. Это было сделано, чтобы чиновники не злоупотребляли своим положением и не извлекали выгоду, прикрываясь государственными делами.

Также согласно Конституции привилегии гетмана стали ограниченными и народ мог лишить его власти, если он плохо выполнял свои обязанности.

Монарх лишился права судить людей по своему усмотрению, не мог свободно распоряжаться государственной казной, осуществлять внешнюю политику, устанавливать личное управление без согласия Генеральной Рады и власть впервые была разделена на законодательную, исполнительную и судебную.

Децентрализация

Тринадцатая статья Конституции постановляла, что столицей государства Войска Запорожского провозглашался Киев. При этом отдельной статьей гарантировалось соблюдение прав и привилегий не только столицы, но и других городов с органами местного самоуправления.

Защита прав и социальная направленность

Избранный гетман должен был гарантировать, что права и свободы запорожцев будут защищены. Кроме того, в документе говорилось о незыблемости границ государства, освобождении от московского господства, возвращении пленных и возмещении Москвой ущерба.

Также Конституция не только ограничивала чиновников, но и защищала слабые слои населения, например старых казаков, сирот и вдов.

Женщин, оставшихся без мужчины-козака или тех, у кого муж в походе, освобождали от налогов. Также не облагались налогом торговцы, сбывавшие товар, который изготовили сами.

Интересные факты о Конституции и Пилипе Орлике

Оригинал Конституции Пилипа Орлика хранится в Швеции, а переведенный с латыни на украинский язык вариант до сих пор находится в Москве;

В молдавском месте Бендеры, где была составлена конституция, есть памятник документу;

Жена и дочери Пилипа Орлика были образованными и занимались делами, которые в то время считались "мужскими";

Конституция вместо пожизненной власти ввела выборную, поэтому монарх начал приобретать характеристики президента;

Поскольку Конституция была написана в эмиграции, договор не мог действовать полноценно. Однако на правобережье Украины, где гетмана поддерживали, он имел силу;

Пилип Орлик начал свою карьеру на должности писаря в канцелярии киевского митрополита;

Гетман хорошо владел, кроме украинского, еще 10 языками.

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