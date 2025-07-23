День для планов и переговоров: астропрогноз на 23 июля

В среду, 23 июля продолжается 28 лунный день. Луна находится в созвездии Рака, Солнце – во Льве.

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Что это принесет, какой ритуал или практику стоит выполнить в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она обратила внимание, что сегодня очень сильным будет Меркурий.

"23 июля, среда. 2 и 3 – это пять. И число среды, число Меркурия – также пять. Поэтому это полный сильный Меркурий", – объяснила астролог.

По ее словам, это значит, что в такой день важно вести переговоры, создавать договоренности, а еще встречаться с друзьями и обсуждать планы на будущее. "Это день для планирования. Это день, который хорошо подходит для поездок и для всех дел", – добавила Исита Гая.

Она также посоветовала сегодня посвятить время учебе. "Если в этот день вы запланировали обучение, если в этот день вы воспринимаете информацию, это лучший день для обучения и для восприятия нового", – сказала астролог.

Эту среду она назвала днем, когда нам улыбается удача. "Это день, когда то, что вы планировали и долго не могли сделать, у вас получается. Это день откровенных разговоров. Это день, когда стоит сказать ту правду, которую иногда не хочется сказать, но именно эта правда придаст вам силы и даст вам крылья", – пообещала Исита Гая.

"Помните, что Меркурий на своей обуви имеет крылья. И это планета, которая передвигается очень быстро. И она переносит информацию и она отвечает за полеты, за перелеты. Поэтому любой поток информации, который войдет в вашу жизнь и любой поток, который вы передаете другим людям, будет только во благо", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака – для кого сегодня день будет успешным в делах.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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