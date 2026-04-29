'Делал такое впервые': на Черниговщине 12-летний парень обезвредил FPV-дрон, который летел на его братьев и сестер. Видео

В приграничной Семеновке на Черниговщине 12-летний мальчик самостоятельно обезвредил FPV-дрон, который летел в сторону, где находились его младшие братья и сестры. Инцидент произошел 18 апреля, когда ребенок находился на улице рядом с домом.

Об этом сообщает "Суспільне". Как рассказал сам парень, он заметил беспилотник, который сначала двигался в другую сторону, но впоследствии начал менять траекторию в направлении детей.

Осознав опасность, он решил действовать и за несколько секунд повредил оптоволоконный канал управления дроном, фактически лишив его контроля. После этого беспилотник потерял управление и упал примерно в сотне метров от людей, в кусты.

"Он просто летит, я видел, что начинает поворачивать. Только присел, смотрю – он наверх. Говорю: "Все, 15 секунд, и рву!". Выбегает мой племянник и кричит: "Рви!". Я рву и вижу, что он пошел разгоняться вверх, потому что теряет управление и начинает падать. Мы уже приготовились, что сейчас взорвется. Но дрон упал от нас метров за 100–150 в кусты", – рассказал парень.

Парень отметил, что навыки обращения с оптоволокном получил от знакомых военных, с которыми имел контакт во время бытовых работ в лесу. По его словам, тогда ему объяснили, как в редких случаях можно реагировать на подобные ситуации.

"Мы просто поехали им в лес дрова пилить. Мы дружили. Напилили дров, и как последнее дерево спилили, на нем было это волокно. И он показал, сказал: "В редком случае рви". А уже инстинкт сработал, потому что своих трое было, и еще трое не моих (братьев и сестер, – ред.)", – сказал школьник.

Сам он признает, что так делал впервые и в моменте испытывал сильный страх, который исчез лишь после того, как угроза миновала.

"Я уже почти ничего не боюсь. Да, страх "шахеда" еще есть. Но пожив в Семеновке, когда оно летало над головой, то не страшно", – рассказывает ребенок.

Отец мальчика рассказал, что сначала даже не понял, что именно произошло, но впоследствии осознал масштаб ситуации. Он отметил, что сын сохранил спокойствие и фактически спас младших детей. В семье подчеркивают, что Анатолий является самым старшим ребенком и часто помогает ухаживать за младшими.

Операционный директор центра подготовки операторов БпЛА "Крук" Никита Гавриленко отметил, что подобные FPV-дроны обычно работают в связке с другим разведывательным беспилотником, который корректирует их маршрут.

В таких условиях любые посторонние действия могут изменить ход операции, однако также создают дополнительную опасность для человека, который вмешивается в управление техникой.

"Если этот дрон с высоты 300 метров видит мальчика, который решил, что у него все получается, и начинает обезвреживать эти дроны: перерезать, запутывать оптоволокно. Что будет дальше? Дальше этот мальчик станет приоритетной целью, потому что он мешает", – говорит эксперт.

После инцидента семья мальчика переехала в Чернигов из-за ситуации с безопасностью в приграничном населенном пункте. Сейчас они планируют оформление статуса внутренне перемещенных лиц. В семье в целом воспитывается пятеро детей.

Сам парень учится в седьмом классе и говорит, что после пережитого случая еще больше заинтересовался техникой. Его увлечением стала механика, а также помощь отцу в ремонте автомобиля и сельскохозяйственной техники.

Анатолий признается, что хотел бы связать будущее с работой в сфере беспилотных систем и военных технологий. Он говорит, что ему интересно понимать, как устроены дроны и как их можно обезвреживать. Главное же его желание – чтобы война как можно быстрее завершилась.

