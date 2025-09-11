Действительно ли надо давать котам молоко: развенчиваем миф

Котята начинают свою жизнь, попивая молоко матери, поэтому логично, что они с удовольствием его будут пить, когда подрастут. Однако, хотя молоко – это действительно вкусное лакомство для кошек, и они его любят, ветеринары не уверены, действительно ли оно полезно для их здоровья.

Как оказалось, несмотря на распространенное мнение, котам не нужно молоко. Если их кормить сбалансированной пищей, они будут получать все необходимые питательные вещества из нее, пишет Express.

По словам экспертов, как только коты оставляют своих матерей и начинают есть твердую пищу, у них исчезает потребность в молоке, включая коровье.

После отлучения от груди у многих кошек развивается непереносимость лактозы, а это означает, что молоко может раздражать их желудок, поэтому давать его им не рекомендуется.

Владельцы кошек могут приобрести кошачье молоко, специально разработанное для их пушистого друга. Однако, кошачье молоко не имеет правильного баланса питательных веществ, чтобы его можно было использовать как значительную часть их рациона. Оно также очень калорийное.

Итак, хотя распространено мнение, что кошки пьют молоко, но на самом деле это совсем не так. Безлактозное молоко можно давать в качестве угощения время от времени, но вместо молока кошкам следует пить свежую, чистую воду, которая является лучшим и самым важным напитком для их здоровья и гидратации.

У кошек должна быть свежая вода ежедневно, а владельцы должны чистить и наполнять миски по крайней мере дважды в день. Количество воды, которую должна пить кошка, зависит от ее возраста, веса и типа пищи, которую она ест, но владельцы должны обязательно следить за ее потреблением, поскольку любое изменение может свидетельствовать о признаке болезни, и в таком случае ее следует отвести к ветеринару.

