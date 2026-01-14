Дегтярное мыло: для чего оно и почему его скупают десятками брусков
В современном мире, где существует множество косметических средств, популярность обычного дегтярного мыла, может показаться довольно странной.
Но, как оказалось, часто его скупают десятками брусков, и не всегда пожилые люди. В чем его польза и ценность, разбирался OBOZ.UA.
Что такое дегтярное мыло
Дегтярное мыло – это натуральное гигиеническое средство с характерным запахом и темно-бурым цветом, содержащее березовый деготь, который получают из коры березы путем сухой перегонки, и обладает мощными антисептическими, противовоспалительными и заживляющими свойствами, помогая лечить акне, себорею, грибок и другие кожные проблемы, а также улучшает состояние жирной и проблемной кожи.
Основные компоненты:
- Березовый деготь: главный активный ингредиент, который придает мылу целебные свойства, антибактериальное действие и специфический запах.
- Натуральные масла: состав обогащается кокосовым, пальмовым, оливковым маслами и другими, чтобы сделать его более мягким и увлажняющим.
В чем польза дегтярного мыла
- Антисептическое действие: уничтожает бактерии и грибки.
- Противовоспалительное действие: уменьшает воспаление и покраснение.
- Заживляющее действие: ускоряет регенерацию кожи.
- Нормализует жирность: сужает поры и уменьшает выработку кожного сала.
- Лечит кожные проблемы: используется при акне, псориазе, экземе, дерматитах, перхоти и грибковых поражениях.
Лучше всего подходит для жирной, комбинированной и проблемной кожи лица и тела, а также для лечения кожных заболеваний, сопровождающихся высыпаниями, зудом и шелушением.
Почему дегтярное мыло скупают десятками брусков
Экономность – одного бруска хватает на несколько недель активного использования.
Натуральность – без консервантов и ароматизаторов.
Универсальность – подходит для личной гигиены, стирки, уборки и даже ухода за животными.
Лечебный эффект – помогает при проблемах с кожей, где обычная косметика бессильна.
