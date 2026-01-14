Дегтярное мыло: для чего оно и почему его скупают десятками брусков

В современном мире, где существует множество косметических средств, популярность обычного дегтярного мыла, может показаться довольно странной.

Видео дня

Но, как оказалось, часто его скупают десятками брусков, и не всегда пожилые люди. В чем его польза и ценность, разбирался OBOZ.UA.

Что такое дегтярное мыло

Дегтярное мыло – это натуральное гигиеническое средство с характерным запахом и темно-бурым цветом, содержащее березовый деготь, который получают из коры березы путем сухой перегонки, и обладает мощными антисептическими, противовоспалительными и заживляющими свойствами, помогая лечить акне, себорею, грибок и другие кожные проблемы, а также улучшает состояние жирной и проблемной кожи.

Основные компоненты:

Березовый деготь: главный активный ингредиент, который придает мылу целебные свойства, антибактериальное действие и специфический запах.

главный активный ингредиент, который придает мылу целебные свойства, антибактериальное действие и специфический запах. Натуральные масла: состав обогащается кокосовым, пальмовым, оливковым маслами и другими, чтобы сделать его более мягким и увлажняющим.

В чем польза дегтярного мыла

Антисептическое действие: уничтожает бактерии и грибки.

уничтожает бактерии и грибки. Противовоспалительное действие: уменьшает воспаление и покраснение.

уменьшает воспаление и покраснение. Заживляющее действие: ускоряет регенерацию кожи.

ускоряет регенерацию кожи. Нормализует жирность: сужает поры и уменьшает выработку кожного сала.

сужает поры и уменьшает выработку кожного сала. Лечит кожные проблемы: используется при акне, псориазе, экземе, дерматитах, перхоти и грибковых поражениях.

Лучше всего подходит для жирной, комбинированной и проблемной кожи лица и тела, а также для лечения кожных заболеваний, сопровождающихся высыпаниями, зудом и шелушением.

Почему дегтярное мыло скупают десятками брусков

Экономность – одного бруска хватает на несколько недель активного использования.

Натуральность – без консервантов и ароматизаторов.

Универсальность – подходит для личной гигиены, стирки, уборки и даже ухода за животными.

Лечебный эффект – помогает при проблемах с кожей, где обычная косметика бессильна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда лучше мыть голову.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.