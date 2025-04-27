'Даже птица знает, где ее сердце!' На Закарпатье аист принес в гнездо флаг Украины. Фото

В городе Перечин Ужгородского района Закарпатья аист принес к своему гнезду флаг Украины. Пользователи соцсетей предполагают, что это может быть знаком к чему-то хорошему.

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Показательный момент зафиксировал на камеру местный житель Евгений Весельский. Снимки он опубликовал несколько дней назад на Facebook-странице "Перечин, з любов'ю".

"Возле озер, что на Поселке, аист утром принес в гнездо флаг Украины. Без слов сказал главное: здесь – мой дом, моя земля. Даже птица знает, где ее сердце", – написал закарпатец.

В комментарии изданию "Закарпатье 24" мужчина уточнил, что это и еще несколько других гнезд, расположены на территории предприятия, где он работает. Их уже более 20 лет назад сделали для птиц его друзья. А гнездо, куда аист принес флаг, почти всегда обжито.

По словам закарпатца, словак-собственник предприятия очень большое внимание уделил тому, чтобы возле гнезд аистов было много лягушек: для них обустроили даже специальные лужи и озерца. Также вокруг гнезд есть три знака, которые предупреждают, что "лягушки под охраной".

Потому, говорит мужчина, аисты и любят обживаться в этом городе. Пользователи же соцсетей в комментариях к его фото отмечают: то, что аист украсил свой дом флагом Украины, может быть хорошим знаком к чему-то хорошему.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевщины коммунальщики спасли дом аистов, поврежденный во время российской атаки. Птичье гнездо начало рассыпаться после раздавшегося рядом взрыва.

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