Давайте не будем забывать, за какую Украину мы боремся: Порошенко поздравил украинцев с Днём Конституции

Петр Порошенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной Конституции Украины. Он подчеркнул, что именно Конституция четко указывает, кто является хозяином на нашей земле и за какую Украину мы боремся.

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Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"День Конституции во время великой войны — это не просто дата в календаре. Это напоминание о том, за какую именно Украину мы боремся. Ведь не раз в истории бывало так, что, побеждая врага на поле боя, люди одновременно теряли в себе то, за что боролись. Мы должны сохранить то, что делает Украину Украиной: свободу, достоинство, право людей быть источником власти, а не декорацией или ресурсом", — пишет пятый президент в соцсетях.

"Конституция очень четко отвечает на главный вопрос: „Кто является хозяином в этом государстве?". Украинский народ. Именно поэтому Основной Закон – это не украшение демократии. Это рамка, которая не позволяет никому, даже во время войны, вести себя так, будто государство принадлежит ему лично", – констатирует Порошенко.

"Да, война требует суровых решений. Да, военное положение меняет многие правила. Но оно не дает права отключать парламентаризм, давить на СМИ, преследовать политических оппонентов, разрушать местное самоуправление, обходить суды и называть это "государственной необходимостью". Сильное государство — это не государство, где власть может все. Сильное государство — это стабильная многогранная система, где власть подотчетна и контролируема даже в самые тяжелые времена", — убежден лидер оппозиции.

"В 2019 году мы закрепили в Конституции курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО. Это было решение не о геополитических веяниях. Это было решение о цивилизационном выборе. И 24 февраля 2022 года вся страна увидела, насколько этот выбор был правильным. ЕС и НАТО – это не только флаг у трибуны, это стандарты, институты, верховенство права, доверие и работающая демократия", – отмечает Порошенко.

"Наши воины сегодня держат фронт для того, чтобы в Украине царили свобода, демократия, плюрализм, безопасность, процветание. Свободные люди защищают страну свободных людей. Поэтому мы такие сильные. С Днём Конституции Украины!", — пишет пятый президент.