'Чудо на Висле': как поляки и украинцы спасли Европу от большевистской чумы

15 августа 2023 г. в Варшаве состоялся крупнейший военный парад за последние три десятилетия. Истребители F-16, самолеты FA-50 и Eurofighter Typhoon, вертолеты Black Hawk и AW101, танки Abrams и K2, СЗО HIMARS, 2000 солдат пролетели, проехали и прошли вдоль набережной Вислы на военном параде по случаю Дня Войска Польского.

Видео дня

Дата выбрана не случайно. В этот день в 1920 году первые части польской 21-й горной дивизии форсировали реку Вепрь (пол. Wieprz) возле г. Коцк (Польша). Так началось контрнаступление объединенных польско-украинских сил, в результате которого большевики были разгромлены, а "пожар мировой революции" ликвидирован.

Тогда 103 года назад именно военные соединения УНР помогли полякам отстоять свою независимость. Сегодня уже Польша помогает нам бороться с московским нашествием.

Накануне

21 апреля 1920 г. состоялось подписание украинско-польского союза против большевиков, который иногда еще называют "Пакт Пилсудского-Петлюры".

На самом же деле свои подписи под договором поставили с украинской стороны министр иностранных дел Андрей Ливицкий (в 1926-1954 годах – президент УНР в экзиле), а с польской – заместитель министра иностранных дел Ян Домбский.

Соглашением предполагалось, что официальная Варшава признает независимость Украины, а единственной законной властью является Правительство УНР во главе с Симоном Петлюрой. Кроме этого, Польша обязывалась оказать военную помощь, чтобы освободить украинские территории от большевиков. В обмен на это в Польшу должна была отойти Галичина и 5 уездов Волыни, которые уже находились под контролем польских войск.

Хотя территориальные уступки со стороны Петлюры многие тогда клеймили как "измену", уже через пару недель, военный союз принес свои "плоды". 26 апреля от большевиков освободили Житомир и Коростень, 29 – Винницу и Жмеринку. 7 мая объединенные войска вошли в Киев и уже через два дня - 9 мая 1920 по случаю освобождения столицы Украины на Крещатике состоялся общий украинско-польский парад победы.

Еще несколько дней после парада продолжались бои на левом берегу Киева, в результате которых большевики вынуждены были отступить из-под Броваров.

Вышеупомянутое соглашение значительно усилило стратегические позиции Польши. Украина становилась, так сказать, буферной зоной между большевистской Россией и Польской Республикой. Некоторые считают, что Пилсудский видел украинские территории как часть будущей "федерации", хотя на самом деле в его заявлениях это слово никогда не звучало. Более того, он неоднократно подчеркивал, что заинтересован в самостоятельной Украине. Так, в интервью газете Daily News, он прямо заявил, что считает свои действия экспериментом: "…даю теперь украинцам возможности. Если им удастся, то удастся, не добьются успеха, то без него. Есть два способа научить людей плавать. Я предпочитаю бросать их в глубокую воду. Это собственно делаю с украинцами".

К сожалению, 10 июня 1920 года польские войска покидают Киев и уже 12 июня его снова занимают красноармейцы. Началось большевистское контрнаступление.

Как поляки и украинцы остановили большевистскую "мировую революцию"

В приказе большевистского командующего Михаила Тухачевского войскам Западного фронта №1423 от 2 июля 1920 года есть следующие слова:

"На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству".

Это не просто лозунг. Большевики действительно пытались раздуть "костер мировой революции" и именно Польша должна была стать "бикфордовым шнуром" до взрыва идей марксизма-ленинизма в Европе.

Как видите, не забыли и об украинцах. Но вернемся в театр военных действий.

Стремительное контрнаступление большевистской армии было очень успешным. Численность польско-украинских войск и красноармейцев была сопоставима, однако преимущество в кавалерии было на стороне последних. И именно это сыграло на определенном этапе решающую роль.

7 июня 1-я Конная армия Буденного прорвала оборону польских войск и через два дня заняла Житомир и Бердичев. 12 июня большевики вошли в Киев, а уже в начале июля оказались на западе Украины. Оказавшись перед реальной угрозой взятия Варшавы, Польша вынуждена была обратиться к странам Антанты за помощью. 11 июля 1920 года министр иностранных дел Великобритании лорд Джордж Керзон обратился к народному комиссару иностранных дел РСФСР Георгию Чичерину с призывом подписать перемирие с Польшей и даже описал линию разведения – так называемую "линию Керзона". Предлагалось, что Красная армия остановится на линии Гродно (Беларусь) – Брест (Беларусь) – Грубешев (Польша) – Рава-Русская – Перемышль (Польша). Кроме того, речь шла о созыве международной конференции в Лондоне с участием представителей РСФСР, Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.

Но советское правительство отклонило ноту британского дипломата. Большевистское контрнаступление на западные территории современной Украины продолжилось.

14 июля большевики заняли Луцк и Сарны, Вильно (ныне Вильнюс, Литва), а накануне Минск (Беларусь).

15 июля 1920 года Галицким революционным комитетом по части западноукраинских территорий по личному указанию Ленина была образована Галицкая социалистическая советская республика со столицей в Тернополе.

Захваченные большевиками территории были настолько велики, что на определенном этапе Лев Троцкий даже предлагал Ленину остановиться на достигнутом, чтобы смог их контролировать. Однако тот, увлеченный идеей мировой революции и уверен в том, что россиян в Польше встретят как освободителей, приказал идти на Варшаву.

Варшавская битва

В начале августа командующий большевистскими войсками Михаил Тухачевский уверенно продвигался на запад, рассчитывая форсировать Вислу в районе г. Плоцк. Таким образом, он хотел обойти польские войска и ударить им в тыл.

Юзеф Пилсудский этот план разгадал и в ночь с 5 на 6 августа приказал в первую очередь остановить Красную армию возле Львова и к северу от Варшавы удерживать левый берег Вислы для обороны столицы. В центре на реке Вепр была сформирована армия из пяти дивизий, которая должна была совершить стратегический маневр – ударить во фланг и в тыл армии Тухачевского, когда она приблизится к Варшаве.

Слова на плакате содержатся в приказе руководителя Революционного военного совета Льва Троцкого, который красноармейцы получили 14 августа 1920 года. В день, когда их судьба была, решена.

Воспользовавшись несогласованностью красноармейцев, генерал Владислав Сикорский начал польское контрнаступление. 14 августа он покинул свои оборонительные позиции и выдвинулся севернее Варшавы, где столкнулся с советской 15-й армией. Несмотря на яростное сопротивление россиян, Сикорский продолжал атаковать вплоть до 17 августа и те вынуждены были отступить.

Пилсудский в это время начал наступление своими дивизиями в районе г. Вепрь. Он ударил во фланг советской 16-й армии и отбросил ее на 80 км за два дня. 18 августа 3-я советская армия, оказавшаяся под угрозой окружения, была вынуждена отступить. Остатки разбитых и растерянных большевистских армий также сбегали с бешеной скоростью: с 16 по 25 августа главные части 2-й польской армии прошли около 320 км, а 4-я польская армия продвигалась на 40 км в день! Попытка Тухачевского в конце сентября закрепиться на линии Сейны – Гродно – Волковыск завершилась очередным поражением. К началу октября польские войска отвоевали большую часть утраченных территорий.

Успех польских войск стал возможен благодаря удачным действиям украинских вооруженных формирований, которые выполнили важнейшую задачу – задержали большевиков возле Львова, на который наступала 1-я конная армия Буденного – одна из лучших в советской армии. Именно возле Львова была сконцентрирована основная часть действующей армии УНР генерала Михаила Емельяновича-Павленко. И именно эти солдаты остановили прорыв Буденного на Варшаву с юга. Советская армия так и не смогла захватить Львов, поэтому была передана в состав Западного фронта, которым командовал Тухачевский и продвигалась на Люблин (Польша). Ее остановили под Замостьем (Польша) украино-польские части под командованием генерала армии УНР Марка Безручко.

29 августа Буденный совершил неудачную попытку штурма Замостья, которую повторил на следующий день – окружил Замостье и начал одновременное наступление со всех сторон. Защитники, которых было не более 4000, героически противостояли красноармейцам, численность которых была в 4 раза больше. После нескольких неудачных попыток взять город армия Буденного вынуждена была отойти к Владимиру-Волынскому, а впоследствии ее вообще перебросили на врангелевский фронт.

Вот так 103 года назад поляки бок о бок с украинцами остановили московитское нашествие и фактически спасли Европу от большевистской чумы. История повторяется. Сегодня мы также рядом, по одной линии фронта, против того же захватчика. И наше единение в борьбе за свободу и независимость – путь к нашей Победе.