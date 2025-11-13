Что сделать, чтобы гортензии стали более голубыми: действенный метод

Гортензии являются основным цветком во многих садах, ведь они просто поразительно красивы и просты в уходе.

Видео дня

Правда, сохранить их голубыми может быть трудно, но если вы заметили, что цвет вашего растения становится тусклым, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваши гортензии и в дальнейшем сияли, пишет OBOZ.UA.

Самый первый совет – вам избегать агрессивной воды. Вода из шланга, которым вы поливаете, например, газон или сад, может быть достаточно щелочной.

Вместо этого, вам следует собирать дождевую воду, которая имеет большую кислотность, для полива голубых гортензий.

Но это не единственный способ сохранить яркость цветов. Во-первых, если вы думаете о приобретении гортензий для своего сада, важно убедиться, что вы выбрали правильные.

Например, вы можете приобрести гортензию сорта "Никко Блу", которая является популярным японским сортом. Или же вы можете попробовать сорт "Бесконечное лето", который известен тем, что дает ярко-синие цветы при правильной кислотности почвы как на старой, так и на новой древесине.

Кроме этого, цветам нужно от четырех до шести часов солнца с утра до начала дня. Во время их посадки следует обеспечить им место, где они получают достаточное количество солнечного света.

Также следует обязательно обрезать цветы вскоре после цветения, чтобы сохранить форму растения. Кроме того, важно мульчировать гортензии ежегодно весной листовой мельницей, хорошо перепревшим навозом или компостом.

В противном случае, обычно лучше избегать их подкормки, поскольку это стимулирует рост листьев за счет цветов.

Если вы не знаете, сколько их поливать, рекомендуется регулярно поливать, даже еженедельно, если необходимо, в течение первого вегетационного периода растения, чтобы помочь корням укорениться.

Следуя этим простым советам, вы можете обеспечить яркие и голубые цветы, добавляя цвета вашему саду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать, чтобы гортензии пережили зиму.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.