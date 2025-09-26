Что сделать, чтобы гортензии 'пережили' зиму: важные задачи

Гортензии в большинстве случаев достаточно выносливые морозостойкие, чтобы пережить зимнюю погоду, и порадовать вас снова весной красивыми цветами.

Видео дня

Однако, чтобы ваши цветы были готовы к холодным месяцам, эксперты по садоводству призвали выполнить несколько важных задач уже осенью, пишет OBOZ.UA.

Как ухаживать за гортензиями осенью

Хотя гортензии морозостойкие и обычно хорошо растут в течение зимних месяцев, рекомендуется щедро мульчировать растения. Это можно сделать с помощью универсального компоста, коры или измельченных листьев.

Нанесите мульчу непосредственно на основание растения. Это поможет создать тепловой барьер между растением и холодным климатом зимой.

Мульчирование осенью может иметь несколько преимуществ при уходе за гортензиями, включая поддержание постоянной влажности почвы и сдерживание роста сорняков.

Эксперты по садоводству также посоветовали воздержаться от подкормки растений, поскольку они потеряют свою способность расти и в конце концов перейдут в состояние покоя в течение зимы.

Также убедитесь, что почва увлажнена, поскольку в сентябре и в начале октября она еще может быть теплой. А когда дело доходит до обрезки отцветших цветов, нет правильного или неправильного способа это сделать.

Когда дует сильный ветер, который в конце концов ломает стебли цветов, а растения становятся слишком влажными, это может привести к инфекции. Лучше всего обрезать сухие цветоносы, чтобы не испортить растение.

Однако, если есть цветы, которые не отцвели, их не нужно обрезать, поскольку они также могут создавать тепловой барьер для остального растения. Это позволит им оставаться морозостойкими в течение года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как размножить гортензии, не потратив при этом ни копейки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.