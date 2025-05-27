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Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и вкусного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще он может быть основой для сытных "конвертиков" с разными начинками. 

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Что приготовить из лаваша, овощей и яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с яйцами, колбасой и овощами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • яйца 2 штуки
  • колбаса (лучше с/к или салями, но можно и вареную)
  • помидоры
  • сыр "Моцарелла"
  • помидоры
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью.

Яйца с колбасой

2. Обжарьте колбасу, влейте сверху яичную смесь.

Приготовление блюда

3. Сверху накройте лавашем, переверните и обжарьте с двух сторон. Выложите начинку, сверните и разрежьте. 

Готовое блюдо

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