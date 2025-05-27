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Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и вкусного блюда за 5 минут
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще он может быть основой для сытных "конвертиков" с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с яйцами, колбасой и овощами.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца 2 штуки
- колбаса (лучше с/к или салями, но можно и вареную)
- помидоры
- сыр "Моцарелла"
- помидоры
- зелень
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью.
2. Обжарьте колбасу, влейте сверху яичную смесь.
3. Сверху накройте лавашем, переверните и обжарьте с двух сторон. Выложите начинку, сверните и разрежьте.
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