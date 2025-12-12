Что положить под елку, чтобы притянуть удачу: какие есть традиции

Новый 2026 год уже близко, поэтому многие уже начали украшать елку и наполнять дом символами удачи. По давним традициям, определенные предметы под новогодним деревом способны привлечь процветание, здоровье и гармонию.

Видео дня

Эксперты по фэншуй отмечают, что правильное расположение елки и выбор декора влияют на энергетику дома. В то же время народные обычаи предлагают проверенные веками обереги, которые легко найти или сделать собственноручно. В этом году особое внимание стоит уделить символам, соответствующим знаку Огненной Лошади. Это поможет создать праздничную атмосферу, которая будет работать на благо семьи весь год.

Фэншуй для новогодней елки

Перед тем как устанавливать елку, специалисты фэншуй советуют сделать генеральную уборку и избавиться от старых ненужных вещей. Это освободит место для новой энергии. Самым благоприятным считается левый дальний угол квартиры или юго-восточная зона гостиной — там дерево активизирует поток богатства. Избегайте узких коридоров, ведь в тесном пространстве энергия елки будет подавлена.

Что касается украшений, важно соблюдать баланс цветов и не перегружать ветви. Звезды на верхушке или разбросанные по дереву символизируют карьерный рост и признание. Сердца привлекают романтические чувства, яблоки обещают крепкое здоровье, а монетки — стабильный доход. Ангелы дарят защиту и спокойствие, олени — долголетие и гармонию в семье. Такой декор не только выглядит красиво, но и настраивает пространство на позитив.

Обереги под елку на год Огненной Лошади на год Огненной Лошади

2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади, поэтому мощным талисманом станет маленькая статуэтка лошади или мягкая игрушка. По поверьям, лошадь приносит быструю удачу, защищает дом и помогает преодолевать препятствия. Отличным дополнением будет декоративная подкова — символ счастья и прочности.

Для уюта и семейного мира поставьте под елку скандинавского гнома или фигурку ангела. Они оберегают дом от ссор и наполняют его теплом. Традиционные украинские символы — соломенный дидух или паук — привлекают достаток и урожайный год. Фигурка Святого Николая будет напоминать о чудесах и щедрости.

Чтобы попрощаться с трудностями прошлого года, добавьте под дерево фонарик-свечку или маленький декоративный фонарик. Такой световой акцент символизирует новый свет, надежду и очищение.

Все эти простые обереги легко разместить даже под небольшой елкой. Они не только украшают праздничный уголок, но и создают особую атмосферу, которая будет сопровождать семью в течение всего 2026 года. Поэтому выбирайте символы, которые отзываются именно вам, и пусть Новый год принесет много радости и исполнения желаний.

OBOZ.UA предлагает советы, куда лучше ставить новогоднюю елку в доме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.