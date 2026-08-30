Что подарить на 1 сентября: лучшие идеи для детей
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1 сентября – день новых знакомств, впечатлений и волнений. Особенно важен он для первоклассников, которые впервые переступают порог школы и ещё не совсем знают, чего ожидать от нового этапа жизни.
Небольшой подарок может сделать этот день теплее и помочь ребенку связать начало учебы с приятными эмоциями. При этом совсем не обязательно покупать что-то дорогое. Главное – учесть характер, возраст и интересы школьника. OBOZ.UA публикует интересные варианты
Что подарить первокласснику на 1 сентября
Для первоклассника лучше выбирать подарок, сочетающий радость и пользу. Не стоит превращать 1 сентября исключительно в "праздник канцелярских принадлежностей" – ребенку будет приятнее получить что-то, что ассоциируется не только с уроками.
Хорошими вариантами могут быть:
- яркий набор для творчества;
- интересная настольная игра;
- конструктор;
- детская энциклопедия;
- пазлы;
- набор для простых экспериментов;
- головоломка;
- ночник для детской комнаты;
- персонализированная книжка;
- небольшая игрушка или талисман, который ребенок сможет брать с собой.
Для первоклассника особенно важно, чтобы подарок был именно его, а не просто очередной вещью для школы, которую родители и так планировали приобрести.
Какие практичные подарки пригодятся школьнику
Практичная вещь тоже может вызвать восторг, если она красивая, удобная и соответствует вкусам ребенка.
Среди удачных вариантов:
- Пенал. Большой или компактный, с несколькими отделениями или с изображением любимых героев.
- Бутылка для воды. Лучше легкая, герметичная и такая, которую ребенку легко открывать самостоятельно.
- Ланчбокс. Особенно полезен для детей, которые берут перекус в школу.
- Органайзер для стола. Поможет упорядочить ручки, карандаши, ножницы и прочие принадлежности.
- Настольная лампа. Хороший вариант для обустройства места для учебы.
- Часы-будильник. Могут помочь ребенку постепенно научиться самостоятельно следить за временем.
Если планируете подарить рюкзак, лучше заранее узнать пожелания ребенка и обратить внимание на его вес, размер и удобство.
Что подарить ребенку, который любит читать
Для юного читателя 1 сентября может стать прекрасным поводом пополнить домашнюю библиотеку.
Это может быть:
- новая художественная книга;
- энциклопедия о космосе, животных, динозаврах, технике или природе;
- атлас мира;
- книга с головоломками;
- комикс;
- книга-квест;
- сборник экспериментов;
- персонализированная история, где ребенок становится главным героем.
К книге можно добавить красивую закладку, небольшой фонарик для чтения или собственный экслибрис.
Какой подарок поможет развивать логику
Если ребенок любит задачки и загадки, ему могут понравиться разнообразные головоломки.
Среди идей:
- кубик Рубика;
- танграм;
- магнитные головоломки;
- деревянные логические игры;
- лабиринты;
- игры на пространственное мышление;
- шахматы или шашки;
- настольные математические игры;
- наборы для конструирования.
Хорошо, если игра имеет несколько уровней сложности. Тогда ребенок не потеряет к ней интерес после нескольких попыток.
Что подарить творческому ребенку
Для детей, которые любят рисовать, вырезать, лепить и придумывать, выбор подарков особенно велик.
Это могут быть:
- набор качественных фломастеров;
- акварель или гуашь;
- скетчбук;
- пластилин или воздушная глина;
- набор для изготовления украшений;
- набор для рисования по номерам;
- материалы для аппликаций;
- набор для оригами;
- детский фотоаппарат;
- набор для создания собственного комикса.
Интересным подарком станет и "творческая коробка", которую можно собрать самостоятельно из цветной бумаги, наклеек, карандашей, лент, штампов и других мелочей.
Какие современные подарки можно выбрать на 1 сентября
Старшим школьникам часто нравятся технологичные подарки. Но лучше выбирать гаджет не только по принципу "чем дороже, тем лучше", а в соответствии с реальными потребностями ребенка.
Можно рассмотреть:
- детские смарт-часы;
- беспроводные наушники;
- электронную книгу;
- небольшую портативную колонку;
- графический планшет для рисования;
- лампу с регулировкой яркости;
- цифровой будильник;
- портативный принтер для фотографий или наклеек.
Планшет или смартфон тоже могут стать подарком, но перед покупкой стоит определить правила пользования и понять, действительно ли устройство нужно ребенку для учебы.
Подарок-эмоция
Не все дети больше всего радуются материальным подаркам. Иногда гораздо ярче в памяти останется совместное приключение.
Можно подарить:
- поход в парк развлечений;
- билеты в кино;
- посещение планетария;
- поход в зоопарк;
- мастер-класс по гончарству, рисованию или кулинарии;
- занятия по скалолазанию;
- квест-комнату;
- однодневную поездку;
- абонемент в бассейн;
- несколько занятий в кружке, который давно интересует ребенка.
Особенно хорошая идея – позволить школьнику самому выбрать, как провести вторую половину 1 сентября.
Какие персонализированные подарки можно сделать
Именной подарок часто воспринимается гораздо теплее, даже если он совсем недорогой.
Например:
- блокнот с именем;
- чашка;
- брелок;
- пенал;
- обложка для книг;
- бутылка для воды;
- сумочка;
- именная ручка;
- фотокнига;
- постер с пожеланиями на учебный год.
Для первоклассника можно также сделать небольшую коробку "Мой первый школьный год" и в течение года складывать туда фотографии, записки, рисунки, первые грамоты и другие памятные вещи.
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