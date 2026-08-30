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Что подарить на 1 сентября: лучшие идеи для детей

Алина Милсент
Новости. Общество
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Что подарить на 1 сентября: лучшие идеи для детей
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1 сентября – день новых знакомств, впечатлений и волнений. Особенно важен он для первоклассников, которые впервые переступают порог школы и ещё не совсем знают, чего ожидать от нового этапа жизни.

Небольшой подарок может сделать этот день теплее и помочь ребенку связать начало учебы с приятными эмоциями. При этом совсем не обязательно покупать что-то дорогое. Главное – учесть характер, возраст и интересы школьника. OBOZ.UA публикует интересные варианты

Что подарить первокласснику на 1 сентября

Для первоклассника лучше выбирать подарок, сочетающий радость и пользу. Не стоит превращать 1 сентября исключительно в "праздник канцелярских принадлежностей" – ребенку будет приятнее получить что-то, что ассоциируется не только с уроками.

Хорошими вариантами могут быть:

  • яркий набор для творчества;
  • интересная настольная игра;
  • конструктор;
  • детская энциклопедия;
  • пазлы;
  • набор для простых экспериментов;
  • головоломка;
  • ночник для детской комнаты;
  • персонализированная книжка;
  • небольшая игрушка или талисман, который ребенок сможет брать с собой.

Для первоклассника особенно важно, чтобы подарок был именно его, а не просто очередной вещью для школы, которую родители и так планировали приобрести.

Какие практичные подарки пригодятся школьнику

Практичная вещь тоже может вызвать восторг, если она красивая, удобная и соответствует вкусам ребенка.

Среди удачных вариантов:

  • Пенал. Большой или компактный, с несколькими отделениями или с изображением любимых героев.
  • Бутылка для воды. Лучше легкая, герметичная и такая, которую ребенку легко открывать самостоятельно.
  • Ланчбокс. Особенно полезен для детей, которые берут перекус в школу.
  • Органайзер для стола. Поможет упорядочить ручки, карандаши, ножницы и прочие принадлежности.
  • Настольная лампа. Хороший вариант для обустройства места для учебы.
  • Часы-будильник. Могут помочь ребенку постепенно научиться самостоятельно следить за временем.

Если планируете подарить рюкзак, лучше заранее узнать пожелания ребенка и обратить внимание на его вес, размер и удобство.

Что подарить ребенку, который любит читать

Для юного читателя 1 сентября может стать прекрасным поводом пополнить домашнюю библиотеку.

Это может быть:

  • новая художественная книга;
  • энциклопедия о космосе, животных, динозаврах, технике или природе;
  • атлас мира;
  • книга с головоломками;
  • комикс;
  • книга-квест;
  • сборник экспериментов;
  • персонализированная история, где ребенок становится главным героем.

К книге можно добавить красивую закладку, небольшой фонарик для чтения или собственный экслибрис.

Какой подарок поможет развивать логику

Если ребенок любит задачки и загадки, ему могут понравиться разнообразные головоломки.

Среди идей:

  • кубик Рубика;
  • танграм;
  • магнитные головоломки;
  • деревянные логические игры;
  • лабиринты;
  • игры на пространственное мышление;
  • шахматы или шашки;
  • настольные математические игры;
  • наборы для конструирования.

Хорошо, если игра имеет несколько уровней сложности. Тогда ребенок не потеряет к ней интерес после нескольких попыток.

Что подарить творческому ребенку

Для детей, которые любят рисовать, вырезать, лепить и придумывать, выбор подарков особенно велик.

Это могут быть:

  • набор качественных фломастеров;
  • акварель или гуашь;
  • скетчбук;
  • пластилин или воздушная глина;
  • набор для изготовления украшений;
  • набор для рисования по номерам;
  • материалы для аппликаций;
  • набор для оригами;
  • детский фотоаппарат;
  • набор для создания собственного комикса.

Интересным подарком станет и "творческая коробка", которую можно собрать самостоятельно из цветной бумаги, наклеек, карандашей, лент, штампов и других мелочей.

Какие современные подарки можно выбрать на 1 сентября

Старшим школьникам часто нравятся технологичные подарки. Но лучше выбирать гаджет не только по принципу "чем дороже, тем лучше", а в соответствии с реальными потребностями ребенка.

Можно рассмотреть:

  • детские смарт-часы;
  • беспроводные наушники;
  • электронную книгу;
  • небольшую портативную колонку;
  • графический планшет для рисования;
  • лампу с регулировкой яркости;
  • цифровой будильник;
  • портативный принтер для фотографий или наклеек.

Планшет или смартфон тоже могут стать подарком, но перед покупкой стоит определить правила пользования и понять, действительно ли устройство нужно ребенку для учебы.

Подарок-эмоция

Не все дети больше всего радуются материальным подаркам. Иногда гораздо ярче в памяти останется совместное приключение.

Можно подарить:

  • поход в парк развлечений;
  • билеты в кино;
  • посещение планетария;
  • поход в зоопарк;
  • мастер-класс по гончарству, рисованию или кулинарии;
  • занятия по скалолазанию;
  • квест-комнату;
  • однодневную поездку;
  • абонемент в бассейн;
  • несколько занятий в кружке, который давно интересует ребенка.

Особенно хорошая идея – позволить школьнику самому выбрать, как провести вторую половину 1 сентября.

Какие персонализированные подарки можно сделать

Именной подарок часто воспринимается гораздо теплее, даже если он совсем недорогой.

Например:

  • блокнот с именем;
  • чашка;
  • брелок;
  • пенал;
  • обложка для книг;
  • бутылка для воды;
  • сумочка;
  • именная ручка;
  • фотокнига;
  • постер с пожеланиями на учебный год.

Для первоклассника можно также сделать небольшую коробку "Мой первый школьный год" и в течение года складывать туда фотографии, записки, рисунки, первые грамоты и другие памятные вещи.

Ранее OBOZ.UA публиковал другие оригинальные поздравления с Первым звонком.

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