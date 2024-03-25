Что означает украинское слово 'нагодитися': знают далеко не все

Украинский язык богат интересными и необычными словами, значение которых не всегда очевидно. Кроме того, значение некоторых из них может варьироваться в зависимости от контекста, что делает их еще более непонятными.

Одним из таких слов является "нагодитися", имеющее несколько значений, которые не всегда понятны даже носителям языка. OBOZ.UA собрал информацию, чтобы рассказать о том, как правильно употреблять этот необычный глагол.

Слово "нагодитися" может использоваться в разных стилях языка, но чаще его можно услышать именно в разговорной речи.

Также это слово может иметь несколько значений. Поэтому важно понимать контекст, в котором он используется.

Прийти куда-нибудь, появиться где-нибудь

Это самое простое значение слова "нагодитися". Он используется, когда речь идет о том, что человек или предмет появляется в определенном месте. К примеру:

"Раз якось хазяїн нагодився ненароком в поле";

"До цеху нагодився начальник депо Васильченко".

Случайно возникнуть, случиться

Это значение используется, когда речь идет о том, что что-то происходит неожиданно, без предварительного планирования. К примеру:

Нагодився слушний момент, і я вирішив діяти;

Якраз нагодилась вільна хвилинка, і я зателефонував другу;

Тут нагодилася йому термінова робота.

Собраться куда-нибудь, вознамериться что-нибудь делать

Когда речь идет о том, что человек намерен что-то сделать, также можно использовать слово "нагодитись". К примеру:

Я нагодився поїхати на море;

Вона нагодилась написати листа;

"Антон нагодився було зайти до Хомашихи по заробіток".

Прийти вовремя, попасть

Глагол "нагодитись" можно использовать, когда речь идет о том, что человек приходит в нужный момент. К примеру:

Ти нагодився якраз вчасно, щоб допомогти мені;

Вона нагодилась якраз на розпродаж.

Случиться, встретиться, встретиться

Синонимом слова "нагодитись" в этом случае есть слово "трапитись". Поэтому его можно использовать во избежание тавтологии. К примеру:

З ним нагодилась неприємність;

Мені нагодилась можливість подорожувати.

Понимание различных значений этого слова поможет вам лучше понять украинский язык и сделать его более динамичным, выразительным и интересным.

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