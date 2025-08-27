Что означает дата вашей свадьбы по знакам зодиака: толкование от астрологов

Независимо от того, планируете ли вы свадьбу или уже женаты, дата имеет большое значение. Астрология может подсказать, каким будет этот важный день и само бракосочетание.

Посмотрите, в каком знаке зодиака будет (или было) Солнце в день вашей свадьбы, чтобы получить космическое понимание, которое может направить вас на путь к "счастливой жизни", пишет OBOZ.UA.

Браки Овнов (21 марта - 19 апреля)

Огненная энергия Овна 0 это сила, которая выталкивает жизнь из зимнего покоя. Это прекрасное время для бракосочетания, ведь любовь процветает в свежей весенней атмосфере. Обещание быть с одним человеком до конца жизни 1 это большой, смелый шаг, и Овен поддерживает мужество, необходимое для этого. Однако, как только этот брак начнется, важно поддерживать свежесть и увлекательность отношений. Годовщина брака, путешествия в места, где весна расцветает во всей красе, сохранят сексуальную сторону этого союза пылкой.

Браки Тельцов (20 апреля - 20 мая)

Для тех, кто рассматривает брак как следующий логический шаг в своих отношениях, медленная, стабильная и защитная энергия Тельца делает это время года идеальным для того, чтобы связать себя узами брака. Это вполне совместимо с концепцией не позволять никому "разрывать" связи, создаваемые во время церемонии, но в то же время это позволяет создать праздничный, роскошный дух на приеме. Проходя совместную жизнь, пары, женатые под знаком Тельца, будут в безопасности и счастливы. Однако им всегда следует быть осторожными, чтобы не застрять в рутине. Чувственность будет процветать, когда они будут делать короткие, импровизированные поездки вместе и внесут элемент разнообразия в свою сексуальную жизнь.

Браки Близнецов (21 мая - 20 июня)

Суета, которая возникает во время визита Солнца к Близнецам, идеально подходит для свадьбы. Подготовка к свадьбе, вероятно, будет происходить одновременно, но люди часто могут иметь сомнения относительно выбора свадебных цветов, цветов, еды и транспортной логистики. Брак в Близнецах будет характеризоваться крепким общением между партнерами как на вербальном, так и на физическом уровнях.

Браки, заключенные под знаком Рак (21 июня - 22 июля)

Дух начала лета происходит от наслаждения щедростью Земли, поэтому свадьбы в знаке Рака всегда сосредоточены на еде, десертах и любви пары, их семей и друзей. Когда двое становятся одним целым, дух этого знака зодиака, ориентированного на домашний мир, будет подчеркивать значение соединения рук и сердец для создания новой сущности. Пары-Раки часто больше беспокоятся о своем доме, детях и том, как они взаимодействуют с родственниками. Секрет сохранения страсти заключается в том, чтобы требовать времени, посвященного только им двоим.

Браки Льва (23 июля - 22 августа)

Теплая, яркая энергия Льва идеально подходит для привлечения внимания к великолепию и церемонии свадьбы. Люди приложат все усилия, чтобы почтить жениха и невесту, а свадьба может включать элементы роскоши, которые, кажется, трактуют их как королевских особ. Обязательно будет много и простых развлечений. Брак в знаке Льва будет предметом гордости для обоих партнеров, и каждый захочет, чтобы другой оправдал высокие ожидания 2 как в спальне, так и вне ее.

Браки Девы (23 августа - 22 сентября)

Для тех, кто хочет отпраздновать щедрость своей любви, пока погода еще чрезвычайно приятна, визит Солнца к земной Деве 3 отличное время для свадьбы. Энергия этого времени направлена на реорганизацию после спокойных месяцев жаркого лета. Стремление к практическому подходу придаст свадьбе в знаке Девы сильную направленность и позволит беспрепятственно выполнять планы. Брак в знаке Девы будет характеризоваться чувством долга, которое поддерживает любовь и страсть между двумя людьми. Когда дело доходит до пожизненных обязательств, взятие на себя ответственности друг за друга 4 это просто правильный шаг.

Браки Весов (23 сентября - 22 октября)

Романтический дух Весов не похож ни на что другое. Шепот холодных ветров мгновенно согревается яркими цветами и радостным настроением людей, которые пожинают щедрые урожаи. Парам, которые ищут насыщенных цветов и тихого, спокойного настроения, понравится жениться в это время. Брак Весов, вероятно, будет обозначен многими дискуссиями и спорами между спутниками жизни; но споры всегда можно решить с помощью настоящего компромисса.

Браки Скорпиона (23 октября - 21 ноября)

Глубокая эмоциональная атмосфера, созданная Солнцем в Скорпионе, пробуждает страсть во всей свадебной вечеринке. От сексуальной свадебной одежды до роскошной еды, идея "совершенства" непременно проявится на церемонии и приеме. Более глубокая, более трансформационная сторона отношений жениха и невесты будет продемонстрирована, и гостям свадьбы будет интересно услышать историю их любви. В жизни пара, женатая под знаком Скорпиона, будет любить проводить много времени наедине, чтобы исследовать радости своей сексуальной и духовной связи.

Браки Стрельцов (22 ноября - 21 декабря)

Пожалуй, нет более радостной свадьбы, чем та, которая происходит, когда Солнце находится в Стрельце! Чистое счастье, которое излучает счастливая пара, вызовет заразительный смех среди свадебной компании и гостей. Брак, заключенный под знаком Стрельца, создаст семью, которая всегда готова к приключениям 5 от походов по Гималаям до кемпинга на заднем дворе с детьми.

Браки у Козерогов (22 декабря - 19 января)

Жениться в начале зимы может быть очень весело, независимо от того, решит ли пара провести свадьбу за городом в тропическом уголке, или традиционную свадьбу, которая совпадает с сезонными семейными встречами. Достоинство здесь является ключевым фактором, поскольку это главная черта Козерога. Однако это не означает, что не будет много смеха. Брак Козерога приобретет некоторые черты деловых отношений; любовная жизнь будет частной, но гораздо более страстной, чем могут себе представить посторонние.

Браки Водолеев (20 января - 18 февраля)

Разгар зимы может казаться не самым теплым и жарким временем, но для пары, которая выбрала это время, чтобы скрепить вечную любовь поцелуем, это самый романтичный момент года. В конце концов, это может быть День святого Валентина! Свадьба будет посвящена нетрадиционным элементам, поскольку жених и невеста будут стремиться шокировать свои семьи и гостей, вырвав их из зимней смуты. Пара, женатая под знаком Водолея, увидит высокий потенциал друг в друге и будет упорно работать, чтобы раскрыть его, как в сексуальном, так и в другом плане.

Браки Рыб (19 февраля - 20 марта)

Мечтательный дух, который излучает Солнце в Рыбах, может быть идеальным для самых романтичных мечтателей. Надежда на приближение весны может быть такой же освежающей, как волшебный поцелуй Спящей Красавицы. Жених и невеста захотят раскрыть нежную сторону своей любви, создавая волшебную свадьбу для себя и своих близких. Пара, женатая под знаком Рыб, может быть мечтателями, но все будут восхищаться их способностью плыть по течению, плывя по морям жизни.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

