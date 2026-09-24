Что добавить в почву, чтобы гортензии цвели еще ярче: натуральное удобрение

Уход за гортензиями может быть сложным. Эксперты утверждают, что добавление в почву простого натурального средства может стать ключом к стимулированию более яркого цветения в этом сезоне.

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Удобрение является крайне важным аспектом ухода за гортензиями, который гарантирует, что эти растения получают питательные вещества, необходимые для выращивания потрясающих цветов, которые мы все так ценим. По словам Грэма Смита, эксперта по садоводству из LBS Horticulture, использование морских водорослей поможет гортензиям расцвести во всей красе, пишет Express.

Морские водоросли содержат множество ценных питательных веществ, которых обычно нет в обычных удобрениях. Они могут улучшить состояние почвы, способствовать росту растений и укреплять корневую систему.

"Морские водоросли полезны для растений, поскольку содержат много полезных питательных веществ, таких как азот, калий, фосфат и магний. Они также богаты микроэлементами, которые обычно не содержатся в обычных удобрениях, такими как медь, цинк и марганец", — рассказал эксперт.

Цветущие растения, особенно розы и гортензии, хорошо реагируют на морские водоросли, образуя более яркие цветы и более крепкие стебли.

Специалист отдаёт предпочтение жидким морским водорослям "из-за удобства использования", хотя они также доступны в сухом виде в виде концентрированного порошка.

При этом они не должны служить заменой удобрений. Вместо этого рекомендуется использовать удобрение на основе морских водорослей, которое выполняет обе функции.

OBOZ.UA предлагает узнать, как спасти гортензии, которые перестали цвести.

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