Что добавить в куриные котлеты, чтобы они не были сухими: делимся советами и рецептом

Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу тертые овощи, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных котлет, с тертыми овощами и чесноком.

Ингредиенты:

600 г фарша из филе курицы

2 зубчика чеснока

1 лук

1 морковь

20 г. мягкого сливочного масла

60 г твердого сыра

2 ст.л. панировочных сухарей

соль, перец

Способ приготовления:

1. Чеснок, лук и морковь измельчаем в чаше блендера или натираем на терке.

2. Переложите овощи в фарш и добавляем все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а творог натерт на терке. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции.

3. На сковороду добавляем растительное масло и хорошо разогреваем.

4. Влажными руками формируем небольшие котлетки и жарим на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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