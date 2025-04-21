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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они не были сухими: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
456
Что добавить в куриные котлеты, чтобы они не были сухими: делимся советами и рецептом

Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу тертые овощи, сыр.

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Как приготовить сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных котлет, с тертыми овощами и чесноком.

Ингредиенты:

  • 600 г фарша из филе курицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 20 г. мягкого сливочного масла
  • 60 г твердого сыра
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Чеснок, лук и морковь измельчаем в чаше блендера или натираем на терке.

Основа для фарша

2. Переложите овощи в фарш и добавляем все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а творог натерт на терке. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции.

Готовый фарш

3. На сковороду добавляем растительное масло и хорошо разогреваем.

Сколько жарить котлеты

4. Влажными руками формируем небольшие котлетки и жарим на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые котлеты

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