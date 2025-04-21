Что добавить в куриные котлеты, чтобы они не были сухими: делимся советами и рецептом
Куриные котлеты – лучшее блюдо для обеда, ужина и праздничного стола. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавлять в основу тертые овощи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных котлет, с тертыми овощами и чесноком.
Ингредиенты:
- 600 г фарша из филе курицы
- 2 зубчика чеснока
- 1 лук
- 1 морковь
- 20 г. мягкого сливочного масла
- 60 г твердого сыра
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Чеснок, лук и морковь измельчаем в чаше блендера или натираем на терке.
2. Переложите овощи в фарш и добавляем все остальные ингредиенты. Сливочное масло должно быть мягким, а творог натерт на терке. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции.
3. На сковороду добавляем растительное масло и хорошо разогреваем.
4. Влажными руками формируем небольшие котлетки и жарим на низком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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