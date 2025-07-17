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Что добавить в фарш для сочных и вкусных котлет: понадобится всего один овощ

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
Что добавить в фарш для сочных и вкусных котлет: понадобится всего один овощ

Котлеты из куриного фарша – лучшее блюдо для сытного и полезного обеда, а также ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш сочный тертый кабачок и морковь. 

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся 10 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Куриный фарш – 400 г
  • Кабачок – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт. (средняя, сырая)
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Манка – 3 ст. л.
  • Соль, перец, специи –  по вкусу
  • Масло гхи или другое для жарки

Способ приготовления:

1. Лук измельчите или натрите на терке и добавьте к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и специями.

Фарш для котлет

2. Кабачок и морковь натрите на мелкой терке. Кабачок хорошо отожмите от сока. Добавьте овощи к фаршу, всыпьте манку. Хорошо перемешайте и оставьте массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Кабачок для котлет

3. Сформируйте котлетки мокрыми руками и обкатайте в панировочных сухарях. Обжаривайте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Жареные котлеты

Подавай горячими с любимым соусом или овощным гарниром!

Готовые котлеты

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