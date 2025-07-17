Что добавить в фарш для сочных и вкусных котлет: понадобится всего один овощ
Котлеты из куриного фарша – лучшее блюдо для сытного и полезного обеда, а также ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш сочный тертый кабачок и морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 400 г
- Кабачок – 1 шт.
- Морковь – 1 шт. (средняя, сырая)
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Манка – 3 ст. л.
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Масло гхи или другое для жарки
Способ приготовления:
1. Лук измельчите или натрите на терке и добавьте к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и специями.
2. Кабачок и морковь натрите на мелкой терке. Кабачок хорошо отожмите от сока. Добавьте овощи к фаршу, всыпьте манку. Хорошо перемешайте и оставьте массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
3. Сформируйте котлетки мокрыми руками и обкатайте в панировочных сухарях. Обжаривайте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
Подавай горячими с любимым соусом или овощным гарниром!
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