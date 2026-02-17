Что делать в случае неправомерного задержания ТЦК: адвокат дал объяснение

В случае неправомерного задержания представителями территориального центра комплектования гражданин имеет четко определенные законом права. Ключевое условие законного задержания – пребывания лица в розыске.

Во всех других случаях принудительное содержание или доставка в ТЦК является нарушением. правовую позицию обнародовал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Группа оповещения ТЦК не имеет права задерживать военнообязанного гражданина без законных оснований. Если во время проверки документов не выявлено нарушений и лицо не находится в официальном розыске, любые действия, направленные на ограничение свободы передвижения, являются незаконными.

Адвокат отмечает, что гражданин не обязан соглашаться на устные предложения представителей ТЦК вроде "проехать в центр комплектования для выяснения обстоятельств". В такой ситуации правильным шагом является немедленный вызов полиции и фиксация события, в частности с помощью видеозаписи или свидетелей.

Отдельно юрист обращает внимание на действия в случае применения силы. Если к гражданину прибегают к физическому принуждению без законных оснований, он имеет право на пассивное сопротивление – без агрессии и насильственных действий в ответ.

Такое поведение не считается правонарушением и может быть использовано как аргумент в случае дальнейшей юридической защиты. Специалисты советуют всегда уточнять основания задержания, требовать официальных документов и помнить: выполнение обязанностей воинского учета не означает автоматическое согласие на нарушение конституционных прав.

