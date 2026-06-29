Четырем знакам зодиака повезет в финансах на этой неделе: гороскоп на 29 июня — 5 мая

На этой неделе, с 29 июня по 5 мая, четыре знака зодиака достигнут финансового успеха. Это может быть выгодное предложение о работе, полезное знакомство, неожиданное финансовое решение или идея, способная изменить жизнь.

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Прекрасные возможности откроются перед Тельцом, Львом, Скорпионом и Водолеем, пишет Madeinvilnius. Подробнее читайте в гороскопе.

Телец

Тельцы в ближайшие дни получат необычное предложение. Не спешите его отклонять. Рассмотрите и внимательно оцените его, возможно, оно окажется очень выгодным. Ваши финансовые дела постепенно улучшаются. Вы можете найти дополнительный доход или появится возможность сменить работу. В личной жизни уделяйте больше внимания людям, которые предлагают помощь или сотрудничество. Это может быть важное знакомство.

Лев

Обстоятельства в жизни Львов начнут улучшаться. Возможно, вам придётся быстро принять решение, от которого будет зависеть вся вторая половина лета. Будьте активны. Участвуйте в мероприятиях, принимайте приглашения, общайтесь с людьми. Финансовый успех может принести вам новый проект, бизнес-идея или человек, который поможет вам достичь давней цели.

Скорпион

Скорпионы увидят больше ясности. Всё начнёт становиться на свои места. Вы можете найти отличную финансовую возможность. Это может быть новая работа или личные проекты. Вы можете научиться чему-то новому.

Водолей

Водолеи найдут поддержку своих идей. Люди, которые раньше сомневались в ваших планах, могут встать на вашу сторону и поверить в вас. Это благоприятное время для поиска новых источников дохода или начала бизнеса.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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