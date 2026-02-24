Четвертая годовщина вторжения РФ и 12-летие войны: как Фонд Рината Ахметова остается рядом с теми, кому нужна помощь

Четвертый год подряд украинцы демонстрируют несокрушимость, выдержку и невероятную силу духа в условиях полномасштабной войны, и уже двенадцать лет уверенно противостоят российской агрессии. Несмотря на все испытания, страна держится, объединяется и ежедневно доказывает: украинская стойкость – это сила, которую невозможно сломать.

Фонд Рината Ахметова поддерживает гражданских с первых дней войны, оставаясь рядом в самые сложные моменты. С 2014 года помощь оказывалась пострадавшим от войны на Донбассе, а с 2022 года она масштабировалась на всю Украину.

За двенадцать лет борьбы украинцев с российской агрессией Фонд помогает тем, кто в этом нуждается больше всего, а именно:

– почти 13,5 млн наборов с самыми необходимыми продуктами питания передано гражданским на линии фронта, в прифронтовых районах и вынужденным переселенцам по всей Украине;

– около 90 тысяч гигиенических наборов получили жители и переселенцы;

– около 800 тысяч единиц медикаментов и гемоконтейнеров Фонд передал как медицинским учреждениям Украины, так и гражданскому населению;

– 11 тысячам людей оказана адресная помощь на лечение;

– 1000 обогревателей передано для мест компактного проживания ВПЛ;

– почти 47 тысяч человек эвакуированы из зон боевых действий и расселены в безопасных регионах Украины.

Важным направлением работы Фонда Рината Ахметова является оказание психологической поддержки и обеспечение психоэмоциональной и физической реабилитации взрослым и детям, в том числе:

– почти 6 млн детей со всей Украины получили поддержку по программе "Ринат Ахметов – Детям!";

– более 2 млн украинцев получили психологическую поддержку от квалифицированных специалистов Фонда;

– более 5 тысяч детей со всей страны отдохнули, оздоровились и получили психологическую помощь.

Более 145 тысяч историй собрано в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является самой масштабной в мире коллекцией историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Коллекция Музея признана крупнейшим в мире собранием живых историй о войне в Украине.

В 2026 году Фонд Рината Ахметова обновляет стратегию работы – объединяет экспертизу и ресурсы и практический опыт с ОО "Сердце Азовстали" для повышения социального влияния и еще большей эффективности программ. Это означает, что отныне поддержка будет предоставляться не только гражданским, пострадавшим от войны, но и ветеранам – защитникам Мариуполя – по направлениям: обеспечение жильем, физическая и психологическая реабилитация, протезирование, адаптация к гражданской жизни, образование и трудоустройство.

