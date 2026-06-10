Черника вырастет гигантской и более вкусной: надо добавить в почву один натуральный продукт

Садоводы обнаружили простой способ использования бытовых удобрений, который может дать вашим растениям черники необходимый толчок, чтобы они полностью раскрыли свой потенциал. Эти фруктовые кусты легко выращивать, и они требуют минимального ухода, хотя главное помнить, что эти растения хорошо растут в кислой почве.

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Чтобы повысить кислотность почвы, садоводы Джеймс и Кортни, которые ведут страницу в Instagram под ником @collins.country, поделились любимым рецептом "органического удобрения для черники своими руками".

На приготовление удобрения потребуется две недели, и вам понадобится лишь один ключевой ингредиент, который эти растения "любят" – банановая кожура.

В видео Кортни советует замачивать банановую кожуру в воде, чтобы обеспечить кусты черники "дополнительными питательными веществами".

"Это удобрение из банановой кожуры прекрасно работает! Если оставить его только на три дня, то можно использовать для любого растения, потому что оно не будет кислым. Но если вы применяете его для черники, то вам нужно оставить настаиваться это средство по крайней мере на две недели, чтобы оно стало кислым", - пояснила она.

Нет необходимости их измельчать – просто положите банановые кожуры в банку, сколько бы их у вас ни было, а затем залейте водой. По возможности выбирайте дождевую воду, а не водопроводную, поскольку последняя содержит известь, которая может постепенно сделать почву более щелочной, а не кислой.

Убедитесь, что банка остается открытой, поскольку раствор начнет пузыриться во время процесса брожения.

Через две недели удобрение будет готово к использованию. На этом этапе перелейте воду из банановой кожуры в лейку, долейте обычной воды и нанесите ее непосредственно на кусты черники.

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