Чем подкормить смородину в сентябре: советы для сада

Сентябрь – это месяц, когда смородиновые кусты восстанавливаются после сезона плодоношения и готовятся к зимовке. Растение укрепляет свою корневую систему и закладывает плодовые почки, а еще набирается силы, а значит требует качественной подпитки.

Чем удобрить смородиновые кусты в сентябре, рассказало издание agronews.ua. Этот метод поможет растениям восстановить потраченные за лето силы и укрепить иммунитет до наступления холодов.

Первым делом оцените состояние почвы, она не должна быть пересохшей. Если август выдался засушливым, под каждый куст нужно вылить по два ведра воды. Полив следует повторять каждую неделю. Влага должна проникать на глубину 30–40 см, ведь именно там расположены питательные корни, поэтому важно не только количество воды, но и качество увлажнения смородиновых кустов.

Чтобы растения лучше удерживали эту влагу, землю следует дополнительно замульчировать. Начните с того, что уберите сорняки, ведь они забирают у смородины питательные вещества. А затем накройте почву органической мульчей. Это может быть перегной с опилками, солома, измельченная кора или скошенная трава без семян. Оптимальная толщина слоя — 5–10 см.

Что касается питательных веществ, то осенью смородина больше всего нуждается в фосфоре и калии. Они укрепляют корневую систему, способствуют формированию плодовых почек, повышают устойчивость к заболеваниям и готовят куст к зимовке.

Чтобы обеспечить растению достаточно фосфорно-калийной подкормки, внесите под каждый куст по две столовые ложки суперфосфата и одной ложке сульфата калия. Чтобы вещества действовали эффективнее, стоит сделать вокруг куста небольшие бороздки по кругу. Диаметром они не должны превышать крону куста. Удобрения равномерно рассыпают в эти бороздки, присыпают землей и обильно поливают. Благодаря этому питательные элементы быстрее доходят до корней.

