Чем подкормить почву перед посадкой озимого чеснока и лука

Подготовка участка под чеснок и лук – важный этап, от которого зависит урожай следующего года. Эти культуры высаживают осенью, а это значит, что к зиме они должны иметь крепкую корневую систему и достаточный запас питательных веществ. Правильно подобранные удобрения укрепляют растения, повышают их устойчивость к морозам и весной обеспечивают быстрый старт в росте.

Эксперты советуют сочетать органические и минеральные подкормки, чтобы максимально сбалансировать почву. OBOZ.UA рассказывает об основных вариантах удобрений, которые помогут получить богатый урожай.

Зола

Древесная зола – самый простой и доступный источник калия и микроэлементов. Она улучшает структуру почвы, снижает кислотность и стимулирует развитие корней.

Норма внесения: около 2 стаканов золы на 1 кв.м грядки.

Суперфосфат

Фосфор – ключевой элемент для формирования сильной корневой системы. Именно благодаря ему чеснок и лук легче переносят зимовку и быстрее развиваются весной.

Норма внесения: 30 г суперфосфата на 1 кв.м почвы.

Сульфат калия

Это удобрение помогает растениям накапливать питательные вещества, повышает их морозостойкость и устойчивость к болезням. Норма: 20 г на 1 кв.м.

Альтернатива: калимагниевая соль, которая также хорошо влияет на лук и чеснок.

Компост

Компост или хорошо перепревший навоз – универсальное органическое удобрение, которое обогащает почву гумусом, азотом и полезными микроорганизмами. Он делает землю рыхлой и плодородной.

Норма внесения: не менее 5 кг на 1 кв.м.

Специалисты отмечают: лучший результат дает сочетание нескольких видов удобрений. Например, органику можно дополнить фосфорно-калийными добавками, а золу – внести вместе с компостом. Такой подход создает для растений оптимальные условия и гарантирует обильный урожай уже следующим летом.

