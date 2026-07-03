Чем подкормить помидоры в июле: советы экспертов

В середине лета помидоры переходят в стадию налива плодов, а это значит, что им особенно нужна подкормка калием и фосфором. Именно эти элементы ускоряют созревание овощей, улучшают вкусовые качества и способствуют формированию крупных и упругих плодов.

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Еще одна задача подкормки помидоров в этот период — предотвратить развитие фитофтороза. Как и средства правильно использовать именно во второй половине лета, издание Agronews узнало у селекционера Николая Завального.

Эксперт рекомендует использовать для подкормки помидоров обычную молочную сыворотку. Ее можно приготовить самостоятельно, если вы делаете домашний творог, или купить на рынке. На ведро воды объемом 10 литров добавьте литр сыворотки и поливайте этим раствором только почву вокруг кустов томатов в вечернее время. Делать это утром или днем не стоит – раствор быстро испарится, и эффект будет слабым.

Обогащать кусты томатов фосфором, калием и азотом из сыворотки можно также методом опрыскивания. Но тогда в указанный раствор следует добавить десять капель йода. Такое средство еще и защитит растение от фитофтороза. Проводить обработку лучше до появления признаков болезни – в целях профилактики. Ведь когда болезнь уже проявится, остановить её очень сложно, и можно потерять весь урожай.

Чем еще можно подкормить высокорослые томаты? Существуют вполне эффективные натуральные средства.

Древесная зола

Это одно из самых эффективных природных удобрений для помидоров. Зола богата калием, который помогает плодам наливаться и накапливать сахара. Для подкормки один стакан золы растворяют в 10 литрах воды и вносят под корень.

Борная кислота

Обработка слабым раствором борной кислоты во время цветения и образования плодов улучшает завязывание и ускоряет созревание томатов.

И не забывайте о правильном уходе за кустами. Чтобы получить крупные, сочные плоды:

регулярно удаляйте пасынки;

подвязывайте высокорослые растения;

поливайте равномерно, не допуская пересыхания почвы;

удаляйте нижние листья для лучшей вентиляции;

не злоупотребляйте азотными удобрениями.

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