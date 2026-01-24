УкраїнськаУКР
Чем подкормить пеларгонию: растение будет покрыто цветами

Пеларгонию считают одним из самых неприхотливых комнатных растений. Однако нередко случается ситуация, когда вазон кажется здоровым, активно наращивает листья, но месяцами не радует ни одним цветком.

В большинстве случаев причина кроется не в болезнях, а в неправильном уходе и дефиците важных питательных веществ. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить растение.

Какие элементы нужны для цветения

Для формирования бутонов и длительного цветения пеларгонии прежде всего нужны фосфор и калий. Фосфор отвечает за закладку цветочных почек, а калий – за обильность и продолжительность цветения. Если в почве преобладает азот, растение активно растет листья, но цветов не образует. Поэтому подкормки с акцентом на фосфорно-калийные компоненты – ключ к успеху.

Самая простая подкормка – древесная зола

Одним из самых эффективных и одновременно доступных средств является обычная древесная зола. Она содержит калий, фосфор и полезные микроэлементы, которые пеларгония легко усваивает. Для приготовления подкормки достаточно 1 столовую ложку просеянной золы растворить в 1 литре теплой воды, настоять несколько часов и полить растение под корень.

Такую подкормку рекомендуют проводить раз в 2–3 недели. Уже через несколько недель можно заметить появление бутонов, а цветение становится более пышным и продолжительным.

Условия, без которых подкормка не сработает

Даже самое лучшее удобрение не даст результата, если не соблюдать базовые правила ухода. Пеларгония любит яркий свет и умеренный полив – переувлажнение вредит корням и тормозит цветение.

Также важен размер горшка: в слишком большом вазоне растение направляет силы на корневую систему и листья, а не на цветы. Регулярное удаление отцветших соцветий стимулирует образование новых бутонов и поддерживает декоративный вид куста.

