Чем подкармливать малину и смородину в конце лета: есть ли запреты

В конце лета малина и смородина уже дали основную часть урожая, но на этом работа с кустами не заканчивается. В августе они накапливают питательные вещества, восстанавливаются после плодоношения и формируют почки, от которых будет зависеть урожай следующего года.

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В этот период важно правильно подобрать подкормку. OBOZ.UA рассказывает, какая ошибка с удобрениями может спровоцировать нежелательный рост побегов и ослабить растения перед зимой.

Какие элементы нужны в конце лета

В августе ягодным кустарникам прежде всего нужны фосфор и калий.

Фосфор поддерживает развитие корневой системы и помогает растениям восстановиться после плодоношения. Калий способствует созреванию побегов, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям и готовит кусты к холодному сезону. Поэтому именно на калийно-фосфорные подкормки стоит делать основной акцент.

Главное табу

В конце лета не стоит увлекаться азотными удобрениями. Мочевина, аммиачная селитра и свежий навоз стимулируют активное наращивание зеленой массы.

В августе это нежелательно: молодые побеги могут не успеть созреть до наступления холодов и пострадать от морозов.

Чем подкормить смородину

Для смородины в конце лета можно использовать минеральную смесь из суперфосфата и сульфата калия.

Ориентировочно под взрослый куст вносят:

30 г суперфосфата;

20 г сульфата калия.

Удобрения лучше распределить по влажной почве в зоне корней и слегка заделать в верхний слой земли.

Что подойдет для малины

Для малины можно использовать монофосфат калия. Обычно готовят раствор из 10–15 г удобрения на 10 литров воды.

Также подойдет сульфат калия. Он не содержит хлора, поэтому хорошо подходит для многих ягодных культур. Важно не превышать рекомендуемую дозировку, ведь избыток минеральных веществ не принесет кустам пользы.

Можно ли использовать золу

Древесная зола – еще один популярный вариант для конца лета. Она содержит калий и другие минеральные элементы.

Под куст можно рассыпать примерно 1–2 стакана золы по влажной земле. Другой способ – приготовить настой или раствор, используя около стакана золы на 10 литров воды.

В то же время золу не стоит бездумно смешивать со всеми другими удобрениями. Чрезмерное внесение может изменить кислотность почвы.

Малине нужна ещё и обрезка

После завершения плодоношения у обычной летней малины нужно удалить двухлетние побеги, которые уже дали ягоды. Их вырезают как можно ближе к земле, не оставляя высоких пеньков.

Так старые ветки не будут отнимать питательные вещества и не будут загущать куст, а молодые побеги получат больше света и пространства.

Подкармливать нужно только на влажной почве

Независимо от выбранного удобрения, не стоит вносить его в пересохшую почву. Сначала кусты лучше хорошо полить, а уже после этого применять подкормку. Так снижается риск повредить корни концентрированным раствором.

Итак, в конце лета малине и смородине нужны не стимуляторы роста, а помощь в подготовке к следующему сезону. Калий, фосфор, умеренное использование золы, полив и своевременная обрезка помогут кустам лучше перезимовать и заложить основу для нового урожая.

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