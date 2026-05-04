Чем отмыть старый нагар и жир из сковород до блеска: делимся лучшими домашними средствами

Чтобы эффективно очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду от нагара, выбирайте способ в зависимости от материала (эмаль, нержавейка или алюминий) и степени загрязнения. Но, нужно чистить посуду очень бережно, чтобы не повредить покрытие.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть грязь и нагар на сковородах.

Сода и уксус

Подойдет для эмали и нержавейки

Это средство лучше всего справится с сильным нагаром. Налейте в кастрюлю воду, чтобы она полностью закрывала пригоревшее дно. Добавьте 1 стакан уксуса (9%) и доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте 2-3 столовые ложки пищевой соды (начнется реакция с пеной). Оставьте на 15-20 минут, затем слейте жидкость и после удалите остатки нагара обычной губкой.

Пищевая сода

Для всех типов, кроме алюминия

Сода – мягкий абразив, который растворяет жир и гарь. Насыпьте толстый слой соды на дно кастрюли или сковороды. Добавьте немного воды, чтобы получилась густая кашица. Оставьте на 2-3 часа (или на ночь) и после помойте.

