Чем отмыть сковороды от нагара и жира до блеска: лучшие домашние средства

Сковороды нужно тщательно мыть после каждого использования, чтобы они не портились. Но если уже так произошло, что на сковороде большой нагар и въевшийся жир, от него можно избавиться зная некоторые рекомендации от кулинаров.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится тремя лучшими домашними способами очистки сковороды от накипи и жира.

Способы очистки:

Кипячение с содой

Налейте в сковороду 1-2 литра воды и растворите 2-3 столовые ложки пищевой соды. Доведите до кипения и варите 15-20 минут. После остывания удалите остатки грязи мягкой губкой.

Хозяйственное мыло, сода и кислые яблоки

Натрите на терке кусок хозяйственного мыла и растворите его в воде. Доведите до кипения, затем добавьте соду и измельченные кислые яблоки, если есть. Проварите сковороду в этом растворе около часа, а затем вымойте обычным способом.

Уксус и сода

Налейте в сковороду смесь воды и уксуса в пропорции 1:1, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте 2 столовые ложки соды. Подождите 10 минут, пока начнет шипеть, затем потрите губкой и промойте.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как без ножа за 1 секунду почистить рыбу.