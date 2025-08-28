Чем отмыть сковороды от нагара и жира до блеска: лучшие домашние средства
Сковороды нужно тщательно мыть после каждого использования, чтобы они не портились. Но если уже так произошло, что на сковороде большой нагар и въевшийся жир, от него можно избавиться зная некоторые рекомендации от кулинаров.
Редакция FoodOboz делится тремя лучшими домашними способами очистки сковороды от накипи и жира.
Способы очистки:
Кипячение с содой
Налейте в сковороду 1-2 литра воды и растворите 2-3 столовые ложки пищевой соды. Доведите до кипения и варите 15-20 минут. После остывания удалите остатки грязи мягкой губкой.
Хозяйственное мыло, сода и кислые яблоки
Натрите на терке кусок хозяйственного мыла и растворите его в воде. Доведите до кипения, затем добавьте соду и измельченные кислые яблоки, если есть. Проварите сковороду в этом растворе около часа, а затем вымойте обычным способом.
Уксус и сода
Налейте в сковороду смесь воды и уксуса в пропорции 1:1, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте 2 столовые ложки соды. Подождите 10 минут, пока начнет шипеть, затем потрите губкой и промойте.
