Как без ножа за 1 секунду почистить рыбу: делимся 4 действенными способами

Чтобы почистить рыбу без ножа, понадобится могут совершенно неподходящие, на первый взгляд, для этого предметы, например, столовая ложка, а также кухонная соль, кипяток. Все эти простые средства очень сильно помогут быстро и без усилий почистить как большую, так и маленькую рыбу от чешуи.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и без лишних усилий очистить рыбу от чешуи.

Кипяток

Ошпарьте рыбу кипятком с одной или нескольких сторон. Не держите тушку в кипятке долго, чтобы не испортить кожу. После обработки чешуя станет мягкой и будет легко сниматься просто руками.

Ложка

Можно после кипятка снять чешую просто столовой ложкой, это займет не больше 1-2 секунд.

Ледяная вода

Поместите рыбу в миску в ледяную воду, чтобы чешуя не разлеталась. Удерживая тушку за голову, проведите столовой ложкой против роста чешуи, от хвоста к голове. Сливайте воду через сито, чтобы чешуя не засорила слив.

Соль

Соль является природным смягчителем, который может размягчить даже жесткую чешую. Это сделает процесс чистки легким и быстрым.

Что нужно сделать: натрите рыбу солью, используйте крупную морскую соль – примерно 2-3 столовых ложки на среднюю тушку (500-700 г). Тщательно вотрите соль в кожу, уделяя внимание участкам у хвоста и плавников. Оставьте на 15-20 минут. Соль впитает слизь и ослабит связь чешуи с кожей. Снимите чешую используя жесткую губку, ложку или даже крышку от банки. Двигайтесь против роста чешуи – от хвоста до головы, после промойте рыбу.

