Чем кормить собак, чтобы они прожили дольше: 6 обязательных продуктов

Когда речь идет о здоровье вашей собаки, рацион является одним из самых мощных инструментов, которые у вас есть. Генетика и размер породы играют определенную роль в определении продолжительности жизни, но то, что попадает в их миску ежедневно, может иметь огромное влияние на общее самочувствие.

Британский бренд кормов для долголетия домашних животных Healthy Active Pet поделился экспертными советами, рассказав о продуктах, которые ветеринарные диетологи рекомендуют для поддержания более долгой и здоровой жизни собак, пишет Express.

Пробиотики: здоровый кишечник, здоровая собака

Баланс бактерий в пищеварительной системе вашей собаки тесно связан с ее иммунным здоровьем, уровнем энергии и даже тем, как она стареет. С возрастом у собак естественная кишечная бактериальная флора имеет тенденцию к снижению, поэтому пробиотики могут быть такими ценными.

Добавки, разработанные специально для собак, или небольшие порции натурального йогурта, одобренные ветеринаром, могут помочь поддерживать бесперебойную работу их пищеварительной системы и поддерживать их здоровье в долгосрочной перспективе.

Сырые кости и костный бульон

Сырые кости – это натуральная зубная щетка для собак, которая помогает сохранить зубы и десны крепкими до старости. В отличие от вареных костей, которые могут треснуть и нанести вред, сырые мясные кости безопасны и обеспечивают организм необходимыми минералами.

Приготовление костного бульона – еще один способ воспользоваться их преимуществами: он насыщен коллагеном и питательными веществами, может поддерживать здоровье суставов, улучшать пищеварение и обеспечивать успокаивающий и омолаживающий эффект для пожилых домашних животных.

Рыба, богатая омега-кислотами

Жирная рыба, такая как лосось, является одним из лучших источников Омега-3, питательного вещества, которое поддерживает здоровье кожи, функцию мозга, зрение и гибкость суставов. Омега-3 также действует как естественное противовоспалительное средство, помогая старшим собакам со скованностью или артритом. Добавление рыбы в рацион вашей собаки – в умеренных количествах – может сохранить его шерсть блестящей, а иммунную систему сильной надолго в жизни.

Яйца

Яйца являются одними из самых питательных продуктов, которые вы можете предложить своему любимцу. Они обеспечивают полноценный белок, незаменимые жирные кислоты, антиоксиданты, кальций и широкий спектр витаминов. Эти питательные вещества жизненно важны для здоровья клеток, поддержания мышц и общего долголетия. Лучше всего то, что большинство собак их любят – будь то яичница, вареные или слегка приготовленные.

Красочные овощи, такие как морковь

Морковь – это простой и недорогой способ обогатить рацион вашей собаки. Богатая бета-каротином, она защищает здоровье глаз и замедляет возрастное ухудшение зрения. Хрустящая сырая морковь также поддерживает гигиену полости рта, а клетчатка способствует пищеварению. Кроме того, минералы, такие как магний и калий, помогают поддерживать прочность костей и мышц.

Бананы как натуральное лакомство

Сладкие, безопасные и энергичные, бананы могут быть отличным перекусом. Они богаты калием и магнием, но естественно содержат мало натрия и холестерина. Предлагая небольшие кусочки – или даже замороженные кубики бананов летом – вы даете своей собаке здоровую альтернативу обработанным лакомствам. Только не забудьте удалить кожуру, которую собаки тяжело переваривают.

