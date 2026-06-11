Чем быстро удалить коричневые пятна на унитазе: не уксусом и не отбеливателем

Откажитесь от отбеливателя и уксуса, когда дело доходит до очистки неприглядных пятен на вашем унитазе, и вместо этого попробуйте эти удобные методы в качестве альтернативы.

Видео дня

Эксперт по клинингу Линси Кромби поделилась в своем TikTok советом, который поможет избавиться от этих коричневых пятен навсегда, что станет облегчением для многих хозяек.

Она утверждает, что эти следы не являются тем, чем люди их считают, а скорее являются следствием накопления, и поделилась "двумя действительно быстрыми способами" избавиться от них навсегда с помощью одного предмета, который, вероятно, есть в вашем шкафу.

Лимонная кислота

Первый метод заключается в использовании лимонной кислоты, поскольку она является "самым распространенным средством для расщепления тяжелого известкового налета".

Линси объяснила, что если все действительно плохо, то для наилучшего результата нужно высыпать всю коробку весом 250 г в унитаз. Она также сказала, что "оставляет это на ночь, чтобы подействовало". Утром, по ее словам, нужно вернуться и проверить, разложился ли известковый налет, а дальше смыть остатки.

Линси поделилась "проблемой с отбеливателем" и сказала, что сначала пятно будет выглядеть так, будто оно исчезло, но потом "возвращается".

"Лимонная кислота расщепит его и не даст ему вернуться", – заверила она.

Пемза

Если известковый налет "достаточно сильный", можно взять один из пемзовых камней, надеть резиновую перчатку и просто соскоблить его.

Стоит отметить, что они "не поцарапают и не являются абразивными", поэтому, хотя они и выполнят свою работу, эти средства для удаления не повредят ваш туалет.

После того, как вы используете, тщательно вымойте их антибактериальным средством для мытья посуды, дайте им высохнуть, а затем просто храните в герметичном пакете, чтобы можно было применить снова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем отмыть до блеска стиральную машину.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.