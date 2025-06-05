Часть Украины накроют дожди: синоптики предупредили о 'сюрпризах' до конца недели. Карта

В ближайшие дни в некоторых областях Украины ожидаются дожди с грозами. При этом температурные показатели поднимутся до аномальных значений.

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На части территории страны синоптики прогнозируют до +35 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 6 июня, дождь с грозой возможен в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также обильные осадки синоптики прогнозируют во всех западных регионах нашей страны.

В других областях в течение дня ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в среднем по Украине составит +28…+30 градусов.

В субботу, 7 июня, погодные условия в Украине не претерпят существенных изменений. Дожди с грозами продолжатся в большинстве западных и северных регионах страны.

Как и в предыдущий день в центре и на юго-востоке Украине ожидается преимущественно солнечная погода. При этом температурные показатели будут расти. На юге и востоке Украины столбики термометров покажут 32-33 градуса жары.

В то же время на западе Украины на несколько градусов похолодает. В течение дня здесь прогнозируется +26…+28 градусов. При этом в ночное время суток столбики термометров вовсе опустятся до +16.

В воскресенье, 8 июня, осадки возможны только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Ривненской областях. На остальной территории страны будет солнечная погода.

В западных областях в последний день недели сохранится комфортная температура. Столбики термометров покажут здесь +27…+29 градусов. В то же время на юго-востоке и в центре Украины ожидается аномальная жара.

В Херсонской и Николаевской областях воздух раскалится до +35 градусов. Всего на несколько градусов ниже температура будет на востоке и в центре страны.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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