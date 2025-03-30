Часть Украины накроют дожди: какой будет погода в последний день марта

В понедельник, 31 марта, в Украине ожидается преимущественно теплая весенняя погода с температурой воздуха до +17 градусов. В некоторых областях пройдет небольшой дождь.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в начале новой недели существенных погодных изменений не предвидится.

В ночь на понедельник от +3 до +10 градусов, на Закарпатье, Винниччине, Черкасчине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Луганщине – умеренный дождь, на Донетчине – значительный.

Днем в большинстве областей солнечно и тепло, +12...+14 градусов, в южных областях до +17 градусов тепла.

Небольшой дождь в течение дня понедельника ожидается на Закарпатье, Житомирщине, Винниччине, Черкасчине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Луганщине, Донетчине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

В Киеве ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +6…+4 градуса, ветер восточный 5-10 м/с.

Днем в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +12...+14 градусов, ветер восточный 5-10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, со вторника, 1 апреля, Украину ожидают более сильные дожди, однако к пятнице, 4 апреля, небо прояснится.

Самым теплым днем следующей рабочей недели будет среда, 2 апреля, когда температура воздуха поднимется до +20 градусов, в том числе на юге.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал, что в апреле в Украине ожидается существенное потепление и гораздо больше солнечных дней. А дожди будут лить в основном на Левобережье.

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