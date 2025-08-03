Часть Украины накроют дожди и грозы: в каких областях ухудшится погода 3 августа

В воскресенье, 3 августа, погода в Украине будет разнообразной. В большинстве областей день пройдет без осадков, а в некоторых регионах наоборот пройдут значительные дожди, местами с грозами.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На небе ожидается переменная облачность. Днем на Закарпатье и Прикарпатье – кратковременный дождь, а на востоке и юго-востоке Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы.

"Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью в среднем составит 14-19 градусов, днем будет 24-29 тепла. На юге и востоке страны ночью 18-23 выше нуля, а днем столбики термометров покажут 30-34 по Цельсию. В Карпатах ночью 7-12 градусов, днем 17-22 тепла.

В Киевской области, согласно прогнозу, осадков в воскресенье не ожидается.

Температура по области ночью будет 14-19 градусов, днем 24-29 тепла. В Киеве ночью 16-18 градусов, днем 26-28 тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, город Нетешин Хмельницкой области вечером в понедельник, 28 июля, пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также частично пропадала электроэнергия.

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