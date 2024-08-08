Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз

В пятницу, 9 августа, в Украине ожидается теплая летняя погода с температурой воздуха +26...+28 градусов, на юге до +30...+32. Однако ряд западных областей накроют дожди и грозы.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в пятницу в небе будет переменная облачность.

Ночью на крайнем западе Украины, а днем также в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью там +15…+17 градусов, днем от +23 до +26 градусов.

На остальной территории без осадков, ночью +13...+15, днем до +28...+29 градусов. На юге жарче: ночью +16...+21 градусов, днем до +28...+33.

На высокогорье Карпат ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21.

Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

В Киеве без осадков, ночью +17...+15, днем +26...+28 градусов, переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 10 августа, дожди прольются во Львовской, Волынской, а также ряде центральных, северных и южных областей.

В воскресенье, 11 августа, по всей территории Украины установится сухая теплая погода с температурой в пределах +24...+31 градус.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская синоптик Наталья Диденко спрогнозировала возвращение в Украину африканской жары с 18 августа. До этого в стране буде преобладать комфортная теплая летняя погода.

По данным Диденко, повышение температуры начнется с западных областей.

А в Укргидрометцентре считают, что аномальная жара может вернуться уже с 12 августа, когда столбики термометров местами поднимутся до +40 градусов.

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