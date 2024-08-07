Можем выдохнуть? Диденко дала прогноз, вернется ли в Украину адская жара

В ближайшие дни погода в Украине не претерпевает особых изменений, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +25....+29 градусов, на юге до +28...+32. Однако уже 18 августа вернется африканская жара.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптика Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее данным, в четверг, 8 августа, в Украине температурный фон не претерпевает особых изменений.

В течение дня +25...+29 градусов, в южной части +28...+32 градуса.

Дождей преимущественно не будет, только в Сумской и Харьковской области "отдельные локальные дожди", а уже вечером появятся осадки в западных областях.

В Киеве 8 августа ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +25…+27 градусов.

Относительно вероятной сильной жары, согласно прогностической карте температуры воздуха, 14 августа "основной жаркий язык вывернулся на Польшу (сочувствуем), а мы вроде бы можем выдохнуть", прогнозирует синоптикиня.

"Но вот по состоянию на 18 августа понятно, что жары и Украине будет не хватать. Разве что +38 или там +40 тускнеют, то есть сильная жара немного втянет голову в плечи. Словом, пока радуемся комфортной погоде и все равно предполагаем возможную грядущую сильную жару". ", – отметила Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Диденко спрогнозировала возвращение сильной жары в Украину с 15 августа. По словам синоптика, повышение температуры начнется с западных областей.

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