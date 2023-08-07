Часть Украины накроет похолодание, будут грозы: синоптики дали прогноз на понедельник. Карта

После аномальной жары в большинстве областей Украины ожидается существенное похолодание. Также часть страны накроют грозовые дожди.

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При этом очень высокая температура воздуха сохранится в некоторых областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны в течение дня синоптики прогнозируют всего +17…+22 градуса. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской и Хмельницкой областях пройдут грозовые дожди.

Также осадки прогнозируются в центральных и северных областях Украины. На юге и востоке страны ожидается переменная облачность.

В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях воздух раскалиться до +37 градусов. Жарко также будет в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. В этой части страны синоптики прогнозируют +32…+34 градуса.

В столице Украины 7 августа ожидается дождь с грозой. Жара отступит и столбики термометров будут показывать комфортные +23…+25 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, в целом погода в Украине в августе порадует солнцем и жарой, однако будет достаточно и дождей с грозами. Последний месяц лета будет более похож на июль.