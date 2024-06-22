Часть областей покроют дожди и грозы: прогноз на 22 июня

В субботу, 22 июня, часть областей Украины покроют дожди и грозы. Температура воздуха кое-где прогреется до +34 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, 22 июня в Украине ожидается переменная облачность.

В течение дня в большинстве областей страны обойдется без осадков. Исключением станут западные области, где во второй половине дня прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные дожди, град и шквальный ветер скоростью 17-22 м/с.

В общем, ветер будет преимущественно южного направления, но в восточных, северо-восточных регионах и в Приазовье – северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов Цельсия. Днем температура поднимется до 25...30 градусов, а в некоторых районах Закарпатья и Прикарпатья столбик термометра может показывать местами 32...34 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские синоптики опровергли появившееся в соцсетях сообщение о якобы поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и появлении его в Киеве. Это не соответствует действительности – непогода ожидается над Средиземноморьем.

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