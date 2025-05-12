Бывший премьер Британии Джонсон появился в куртке от украинского бренда. Фото

Борис Джонсон снова поддержал украинский бренд DAMIRLI– на этот раз его заметили в куртке из новой благотворительной коллекции, созданной в сотрудничестве с энергетической компанией ДТЭК. Это уже четвертый выход Джонсона в вещах бренда и второй случай его участия в благотворительных инициативах DAMIRLI.

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Вместе с крупнейшей частной энергетической компанией Украины бренд создал капсулу, вдохновленную формой энергетиков – тех, кто с начала полномасштабной войны неутомимо работает над восстановлением энергетической инфраструктуры и возвращает свет в украинские города и дома.

Ранее OBOZ.UA писал, британский политик получил в подарок белую льняную рубашку с сине-желтыми орнаментами на воротнике и манжетах, а в районе сердца – вышитая карта Украины в патриотических цветах. Все это – ручная работа и уникальный дизайн.