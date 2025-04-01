'Бывают моменты, когда люди не сдерживают слез': эвакуированным жителям Сумщины передали помощь от Фонда Рината Ахметова

Приграничная область Сумской области страдает от регулярных вражеских обстрелов. Из-за опасности жители вынуждены покидать свои дома. Фонд Рината Ахметова передал помощь для людей, недавно эвакуировавшихся в Лебединская громада Сумщины.

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Только за последнюю неделю в эту общину прибыло еще более 200 человек. В основном это те, кто нуждается в особом внимании – люди пожилого возраста, пенсионеры, больные, люди с детьми.

"Людям важно видеть, что их встречают и чувствовать, что о них заботятся. Бывают моменты, когда люди, получая помощь, не сдерживают слезы. Благодарим Фонд за поддержку внутренне перемещенных лиц", – говорит Валентина Губская, руководитель управления социальной защиты Лебединского городского территориального общества.

"Мы уезжали под огнем. Когда ехали, наш дом еще был цел. А как сейчас не знаю – в селе нет ни света, ни связи, ни людей", – рассказывает 75-летняя Татьяна Владимировна из Краснопольского района Сумской области. В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.