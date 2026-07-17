Были модными в СССР: какие вещи получили вторую жизнь

Период СССР в истории моды нашей страны считается мрачным и крайне бедным на интересные тренды. Из-за нехватки красивой одежды советские люди предпочитали одеваться скорее удобно и практично, чем красиво. Даже придумали специальное слово, чтобы оправдать серость, царившую в те времена, – "немарко".

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Тем не менее, на современные модные подиумы всё же пробились несколько советских трендов. В чем-то они ностальгические, в чем-то – ироничные. В любом случае, эти безумно популярные в Союзе вещи сейчас рекомендуют носить стилисты. OBOZ.UA рассказывает о пятерке лучших.

Спортивный костюм с лампасами

То, что в СССР носили на физкультуре или в очереди за хлебом, сейчас превратилось в один из главных символов уличной моды. Сразу несколько топовых брендов подхватили эстетику советской улицы и вывели ее на подиумы. Так в тренды вернулись олимпийки и тренировочные штаны с лампасами.

Косынка как аксессуар

Во времена СССР косынка была печальным символом прощания женщины с молодостью. Уважаемая мать семейства, хозяйка и почетный член общества начинала завязывать ее под подбородком, повязывать на голову или носить на шее. Времена изменились, серые синтетические или шерстяные косынки сменились яркими шелковыми и атласными, а завязывать их стали не только на себе. Косынки заплетают в косу, повязывают на сумку или носят на запястье, как браслет. Французская мода и винтажная эстетика сделали косынку символом изысканной простоты – и мало кто вспоминает, что это тот самый предмет, который десятилетиями лежал в ящике у каждой советской хозяйки.

Водолазка под пиджак или сарафан

Эта комбинация была визитной карточкой советской интеллигенции – преподавателей, художников, инженеров. Водолазка под пиджак означала человека умственного труда, немного богемного, не слишком озабоченного модой. Сейчас это сочетание вернулось благодаря тренду на "академический" и "умный" стиль – так называемую эстетику dark academia. Водолазка под сарафан, в свою очередь, укоренилась в скандинавском минимализме и образах, где важно выглядеть аккуратно, но без лишних усилий.

Берет

В СССР берет носили и женщины, и мужчины – он был демократичным, теплым и не требовал особого ухода, в отличие от меховой шапки. Затем его надолго вытеснили другие головные уборы, и берет превратился в клише из карикатур о французах или художниках. Но именно эта ассоциация и вернула его в моду – благодаря интересу к парижской эстетике и артистическому образу. Сегодня берет носят с пальто, косухами и даже спортивными нарядами – он оказался на удивление универсальным.

Броши

Пожалуй, самый яркий пример реабилитации "бабушкиной" вещи. В СССР брошь была способом украсить скромную одежду – ее пристегивали к лацкану пальто, к свитеру, к платью. Затем броши исчезли и вернулись уже в качестве ироничного или ностальгического аксессуара. Сейчас их носят на джинсовых куртках, на шляпах, прикрепляют к сумкам. Используют по одной или пристегивают группой по несколько штук сразу. Дизайнеры активно их переосмысливают – и то, что когда-то казалось безнадежно устаревшим, вдруг снова оказалось очень актуальным.

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