Была в коме: в больнице умерла волонтер, пострадавшая в результате российского удара по Черновцам. Фото

Количество жертв российского удара по Черновцам 12 июля возросло до четырех. В больнице после многодневной комы умерла тяжело раненная черновчанка Илона Капельницкая.

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В 2015-м она добровольцем ушла на фронт, после демобилизации активно волонтерила. О смерти 44-летней женщины сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Что известно

Глава Черновицкой ОГА отметил, что 25 июля количество жертв российского удара по Черновцам, произошедшего почти две недели назад, возросло до четырех.

"К большому сожалению, сегодня в больнице умерла тяжело раненная черновчанка — 44-летняя Илона Капельницкая, которая находилась в коме со дня вражеского удара 12 июля по многоквартирному жилому дому", – отметил Запаранюк.

Он рассказал, что погибшая активно помогала украинской армии – и в свое время делала это и с оружием в руках.

"Илона в 2015 году ушла добровольцем на фронт защищать Украину, не имея военного опыта. После демобилизации активно занималась волонтерской работой и поддерживала Вооруженные силы Украины до последнего дня. Мои глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Вечная и светлая память", – написал чиновник.

Что предшествовало

В ночь на 12 июля Россия устроила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под основным ударом были Львов, Луцк, Харьков и Черновцы.

В день атаки было известно о двух погибших в результате удара по Черновцам: 26-летнюю заведующую аптеки Диану Кравченко и 43-летнего чиновника горсовета Снятина Святослава Лазаренко.

Также почти три десятка горожан были ранены. Повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

По облцентру Россия могла ударить ракетой Х-101 с кассетной боевой частью, предполагали впоследствии эксперты.

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