Будет похолодание, возможны заморозки: синоптик предупредила о смене погоды в Украине и назвала даты. Карта

С субботы, 26 апреля, в Украине ожидается смена погоды. Температура воздуха снизится до +10...+17 градусов, пройдут дожди и грозы, а ночью возможны заморозки.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "В синоптическом графике – ротация воздушных масс", – написала она в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, в пятницу, 25 апреля, еще будет держаться "очень теплая, даже жаркая" погода. Температура воздуха в течение дня будет достигать +20...+27 градусов.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в западной части и в Приазовье, в остальных регионах сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны почти по всей Украине.

Однако уже в субботу "по холодному фронту начнет поступать" гораздо более свежий воздух.

А в воскресенье, 27 апреля, холод охватит всю Украину, днем ожидается от +10 до +17 градусов.

"На Проводное воскресенье везде в Украине ожидается свежая погода, ночью и утром +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в южной части +12...+18 градусов. Одевайтесь соответственно", – посоветовала Диденко.

В ночные часы в воскресенье и понедельник на западе, севере и центре есть вероятность заморозков на почве.

В Киеве в пятницу будет царить сухая погода, днем +22...+24 градуса, однако во второй половине дня или к вечеру есть вероятность грозового дождя.

В субботу в столице ночью и утром дождь с грозой, а днем – резкое похолодание до +14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что заморозки в Украине будут достигать -3 градусов. По ее словам, холодная погода продержится всего три дня, но температура воздуха до конца апреля не восстановится до нынешних +25...+27 градусов.

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