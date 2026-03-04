Буданов демонстрирует прагматизм в переговорах и нетерпимость к внутренним коррупционным рискам, – Цибулько

Глава Офиса президента Кирилл Буданов демонстрирует прагматизм в переговорах и нетерпимость к внутренним коррупционным рискам.

Об этом, осматривая комментарии специалистов в украинском информпространстве, написал политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько.

"Кирилл Буданов только третий месяц работает в должности руководителя Офиса Президента. Впрочем экспертная среда уже пытается подвести первые итоги его работы. Говорить о результатах в стратегическом измерении пока рано, однако специалисты выделяют несколько направлений, в которых новый руководитель ОП уже очертил подход и продемонстрировал стиль управления", – отметил Цыбулько.

Он напомнил, что журналист и публицист Виталий Портников, комментируя переговорный процесс с участием Буданова, назвал его позицию прагматичной. По мнению Портникова, Буданов исходит из того, что главным гарантом безопасности Украины остается ее армия, а стратегической целью — долгосрочное ослабление имперских амбиций РФ. Отдельно он обратил внимание, что высказывания главы ОП относительно выборов отражают отсутствие объективных условий для их проведения во время войны.

"Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко соглашается с оценкой Буданова по ситуации на фронте. В частности с тезисом о том, что российские войска не достигли определяющих успехов во время зимнего наступления, а Украина в зимней кампании выстояла стратегически", – дополнил блогер.

Он отметил: несмотря на то, что переговорное направление пока остается ключевым для руководителя ОП, изменения, по оценкам обозревателей, ощущаются и внутри самой институции.

Так, политический эксперт Виктор Таран отмечает, что с приходом Буданова ОП начал очищаться от коррупционных схем. По его словам, новый руководитель воспринимает такие схемы на одном уровне с деятельностью ДРГ. Таран убежден, что Буданов продолжит "демонтаж интересных и масштабных схем".

В то же время, отмечает Цыбулько, заместитель председателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова предостерегает от упрощенных трактовок публичных заявлений Буданова. Комментируя его слова о гарантиях безопасности, она отметила, что СМИ могли некорректно интерпретировать акценты. Речь шла о том, что российская сторона знакома с украинскими условиями, и если переговоры продолжаются, это означает готовность их обсуждать.

В то же время Фролова не исключает, что такая риторика может быть элементом продуманной информационной стратегии, где мы выставляем метки в коридоре, по которому должен бежать враг: "Дай Бог, уровень доверия к действиям, которые делает господин Буданов, достаточно высок".

По словам Цыбулько, есть еще один вопрос, который время от времени залетает в информационное пространство в контексте главы ОП - это выборы. Впрочем, как отметил Портников, высказывания Буданова по ним отражают отсутствие объективных условий для их проведения во время войны. Он также считает, что глава ОП демонстрирует более прагматичный подход к выборам и переговорам, чем часть политиков, которые оценивают их через внешнеполитические ожидания, в частности позицию США.

"В целом эксперты сходятся в том, что за такой короткий срок сложно ожидать каких-то конечных результатов. Но тенденции заметны. Буданов придерживается четкой позиции по безопасности, демонстрирует прагматизм в переговорах и нетерпимость к внутренним коррупционным рискам. Но стоит помнить, что мы живем в войне и растущем международном кризисе. Условия и факторы, которые надо учитывать, меняются каждый день. И мы в этой ситуации должны извлечь максимум из возможного. А Кирилл Буданов, как разведчик, как раз может не только оценивать реальность, высчитывать риски и прогнозировать реакции, но и создавать возможности, на которые должны реагировать все участники переговорного процесса", – констатирует Владимир Цыбулько.