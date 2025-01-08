1 января 2024 года Агентство оборонных закупок стало единственной организацией в структуре Министерства обороны, закупающей вооружение и военную технику для ВСУ. Это дало старт реформе оборонных закупок, поскольку система нуждалась в кардинальных изменениях из-за своей неэффективности и чрезмерной забюрократизированности.

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Агенція одразу зіштовхнулася з колосальними викликами. Адже потрібно було одночасно і докорінно змінювати систему, і без зволікань забезпечувати нагальні потреби військових, а також боротися за саме існування інституції через численні спроби зупинити або зашкодити її діяльності. Попри це АОЗ минулого року досягла поставлених цілей.

Зменшення ролі посередників та прямі контракти

АОЗ в 2024 році вдалося суттєво знизити або принаймні втримати середні ціни на боєприпаси критичної номенклатури навіть попри стійку тенденцію цін до зростання через глобальний дефіцит вибухових речовин та високий попит на боєприпаси.

Наприклад, у порівнянні з 2023 роком середня ціна в укладених Агенцією у 2024 році контрактах знизилася на снаряди 155-мм калібру – на 15%; 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%. Це дозволило заощадити мільярди гривень, які були спрямовані на закупівлю додаткового озброєння для ЗСУ.

Ключовий фактор, що дозволив Агенції оборонних закупівель вирівняти та навіть знизити ціну на ринку озброєння та військової техніки (ОВТ) – це зменшення частки посередників. Якщо за перехідними контрактами Агенції, укладеними у 2023 році, частка спецімпортерів у сумі контрактів склала 82%, то в 2024 році – 12%.

Більша частина суми контрактів цього року припадає на українське виробництво озброєння. Також суттєво зросла частка прямого імпорту Агенції, зокрема, прямих контрактів з виробниками.

АОЗ уклала вже 50 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 13 країн світу. Це прямі договори з болгарськими виробниками, хоча ще нещодавно це здавалося неможливим. Це угоди з такими корпораціями як Rheinmetal, KNDS та багатьма іншими, які не підлягають публікації.

Зі спецімпортерами є лише кілька можливих моделей співпраці, які публічно пропонує АОЗ. Наприклад, коли вони постачають зброю з країн, де Агенція не може працювати напряму, взявши при цьому на себе всі пов`язані з цим ризики; або ж коли використовують власні кошти чи працюють за давальницькою схемою.

Ефективність використання виділених коштів

З річного бюджету Агенції в 306,1 млрд грн на закупівлю ОВТ на 100% взято бюджетних зобов'язань під укладені контракти; 99,2% суми сплачено постачальникам. І це враховуючи, що 25% від загального бюджету до АОЗ було доведено лише в жовтні.

Залишок коштів у 0,8% не є критичним та виник з технічних і незалежних від Агенції причин (через постачання товару 30 і 31 грудня поза межами платіжного періоду та через те, що оплата певного товару може відбутися лише після повного виконання контракту).

Останнім часом питання здатності Агенції освоїти річний бюджет викликало бурхливі дискусії. Можна припустити, що інформація про значні залишки коштів на рахунках АОЗ була використана, щоб посіяти сумніви в її спроможності використати їх до кінця року та обґрунтувати передачу 23 млрд грн Державній прикордонній службі України. Проте сума заборгованості на кінець року не була б більшою навіть попри ці вилучені з бюджету Агенції кошти. Адже потреба в авансуванні на наступний рік вже укладених АОЗ контрактів значно перевищувала цю суму. Наразі контракти, які могли бути проавансовані у 2024 році, будуть проавансовані у 2025 році. Але через дефіцит коштів, спричинений цим рішення, АОЗ необхідно надзвичайно жорстко визначати пріоритети контрактування.

Розвиток українського виробництва озброєння

2024 рік став роком, коли українська оборонна промисловість суттєво наростила свої спроможності. Цей шлях дає нашій країні можливість бути самозарадною у відбитті збройної агресії.

Минулого року Агенція оборонних закупівель профінансувала контракти зі 155 українськими виробниками озброєння. Зокрема в закупівлях БпЛА їхня частка перевищила 90% від суми контрактів, РЕБ – а майже 50%. Частка українських виробників в закупівлях артилерійських, мінометних, танкових пострілів продовжує зростати.

Водночас масштабна помилка, яка виникла з постачанням мін українського виробництва, показала до чого може привести шлях, коли левова частка обсягів певної номенклатури віддається на замовлення одному державному виробнику. Нещодавно Міністерство оборони затвердило наказ про передачу функції технічної інспекції на внутрішньому ринку з військових представництв МО до АОЗ. Важливо, щоб одразу за цим рішенням були внесені зміни у відповідній нормативній базі, що регулюють нашу роботу. За таких умов історії про підтвердження свідомо "роздутих" спроможностей виробництва не будуть можливими.

У 2025 році Агенція буде диверсифікувати ризики при постачанні, маючи 2-3 контракти з виробниками та надійними постачальниками на кожну критичну номенклатуру. Уся необхідна робота для цього вже виконана.

Ритмічність постачання

У 2024 році Агенція поставила озброєння Збройним Силам України на понад 180 млрд грн. Не менш важливо, що за фінансові ресурси 2024 року в 1 кварталі 2025 року буде поставлено озброєння та військової техніки на близько 46 млрд грн. Це забезпечить безперервне постачання для ЗСУ на початку нового бюджетного року.

Міжнародна співпраця

Ми приділили значну увагу налагодженню прямого зв`язку з закупівельними агенціями країн НАТО. Ми вже підписали меморандуми про співпрацю з агенціями з п'яти країн, а саме данською (DALO), естонською (ECDI), норвезькою (NDMA), турецькою (SSB) та італійською (ADI).

Для нас це передусім можливість обмінюватися інформацією щодо побудови закупівельних процесів та ринку озброєння. Скориставшись їхнім досвідом та адаптувавши його до наших реалій воєнного часу, можна дуже швидко вибудувати правильну стратегію.

Одним із важливих досягнень команди Міністерства оборони та Агенції стала успішна реалізація "данської моделі", коли інші країни закуповують зброю для ЗСУ саме в українських виробників. Так Данія профінансувала контракти з українськими виробниками ОВТ на загальну суму 535 мільйонів євро, зокрема виробництво законтрактованих Агенцією далекобійних дронів. Усе це озброєння вже поставлено нашому війську.

Співпраця з Данією мала стати історією успіху – на цьому шляху не могло бути жодної помилки. І це вдалося, адже Швеція, Норвегія, Литва також приєдналися до моделі. Співпраця Агенції з країнами-партнерами побудована на принципах максимальної відкритості. Ми надаємо їм інформацію про виробників, їхні виробничі потужності, підтверджуємо відвантаження готової продукції.

Інституційні зміни

Попри безперервне контрактування, минулого року ми повністю змінили організаційну структуру Агенції, створивши 5 офісів, кожен з яких відповідає окремій категорії озброєння: боєприпасів; БпЛА та РЕБ; наземної техніки; ППО та авіації; спеціальної техніки.

Нова організаційна структура дала можливість сконцентрувати експертизу в конкретних видах озброєння, синхронізувати роботу з Генштабом та налагодити системну співпрацю з виробниками, зокрема щодо врахування актуальних умов поля бою при виготовленні їхньої продукції. Відтак кожен офіс став медіатором між військовими та виробниками, враховуючи потреби перших і спроможності других.

Багато зусиль було докладено для максимального убезпечення контрактування. Для цього здійснюються моніторинг цін, перевірка контрагентів, інспекція складів та виробничих спроможностей, аналіз логістичних маршрутів, комплаєнс-контроль. Укладанню кожного контракту передує величезна робота для того, щоб в момент надходження запиту від Генштабу ми були готові укласти контракт протягом кількох днів.

Наглядова рада

Довгоочікуваним кроком стало створення Наглядової ради АОЗ, що почала свою роботу в грудні 2024 року. До неї увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир. І це справді дуже професійний склад, який здатен посилити роботу Агенції та забезпечити незалежний контроль і новий рівень діалогу з міжнародними партнерами. Ключове зараз – готовність Міністерства оборони забезпечити ефективну роботу наглядової ради та привести її повноваження у відповідність до законодавства України та світових стандартів корпоративного управління.

Резюме

Майже весь минулий рік Агенції оборонних закупівель доводилося працювати в умовах невизначеності. Це дуже впливало на роботу нашої команди, яка, попри все, вже змінила ландшафт оборонних закупівель у країні, встановивши зрозумілі для ринку правила і будуючи сталу та повністю позбавлену політичних впливів інституцію на службі Збройних Сил України. Результат – більше зброї, менше посередників та все вища довіра до України з боку міжнародних партнерів. Законтрактувавши озброєння на сотні мільярдів гривень, ми також добре навчилися долати штучні перешкоди, які заважають швидко перетворювати гроші на зброю для наших військових. Тому цього року ми знову будемо ініціювати у нормативній та законодавчій базі велику кількість змін, які спростять діяльність виробників та допоможуть суттєво прискорити постачання озброєння на фронт.